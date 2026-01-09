Meghökkentő: egy hátborzongató egyenlet megjósolja a világvége pontos dátumát

Alig több mint 65 évvel ezelőtt három vezető matematikus kifejlesztettek egy egyenletet, amellyel meg lehet fejteni a világvége pontos dátumát. Ha az egyenletnek igaza van, akkor hamar bekövetkezik a világ pusztulása.

A matematikusok kiszámolták, hogy a világvége idén következik be Fotó: Pexels (Illusztráció!)

Megfejtették a világvége dátumát

Számtalan jóslat született már a világvégéről, különösen az új év kezdetén látnak napvilágot az újabb baljós előrejelzések. A baljóslatú próféciák nagy része vallásos gondolkodóktól származik, ezért furcsaság, hogy matematikusok jósolták meg az elkerülhetetlen katasztrófát.

De míg a legtöbb világvége figyelmeztetésnek kevés vagy semmilyen tudományos alapja nincs, az egyik, amelyet körülbelül 65 évvel ezelőtt tettek, némi támogatást élvez a tudományos közösség részéről.

1960. novemberében a Science című tudományos folyóirat publikált egy tanulmányt, amelyet az Illinois-i Egyetem három kutatója írt, és amelyben egy lehetséges világvége eseményre figyelmeztettek, amely 2026. november 13-án, pénteken következhet be.

Heinz von Foerster, Patricia M. Mora és Lawrence W. Amiot aggasztó következtetésre jutottak, amikor a nyugati társadalmakban az előző évszázadban vagy még régebben megfigyelhető trendeket tanulmányozták.

Foerster, Mora és Amiot szerint a bolygón élő emberek folyamatosan növekvő száma valamikor idén olyan mértékű túlnépesedést eredményez, ahol egyszerűen nem lesz elég élelem.

1960-ban még nagyjából hárommilliárdan éltek a Földön, 2026-ra azonban a világnépesség meghaladta a nyolcmilliárdot. A legjobb becslések szerint a fordulópont, amikor a globális népesség csökkenésnek indul, valamikor 2080 környékén következhet be.

Thomas Malthus brit közgazdász 1798-ban azt állította, hogy az emberiség előbb-utóbb kifogy az élelemből, mivel a mezőgazdaság fejlődése nem tud lépést tartani az élelmezésre váró népesség növekedésével. A matematikusok szerint ez a folyamat előidézheti a világvégét - írja a Mirror.