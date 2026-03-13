Mindenki erről beszél: Szandit hatalmas megtiszteltetés érte munkásságáért!

Hihetetlen pillanatokat osztott meg nemrég a közösségi oldalán Szandi a rajongók nagy örömére, hiszen 37 éven át tartó zenei zenei tevékenységéért elismerést kapott. Az izgatott énekesnő minden pillanatot igyekezett megosztani követőivel az Instagram-oldalán.

Szandi izgatottan vette át a 37 éven át tartó zenei munkásságáért kapott Máté Péter díját

Szandi nem bírta a könnyeit visszatartani díj átvétele alatt

Az örökifjú énekesnő köztudottan imádja a munkáját, ami 37 éve töretlenül ível felfelé férje, Bogdán Csaba támogatásával karöltve. A 49 énekesnő életét nemcsak a színpadi lét, hanem a tévés szereplések is teljesen lekötik, amelyek szemmel láthatóan csak tovább motiválják. Máig ő a legfiatalabb platinalemezes előadó Magyarországon. A Pesti Vigadóban megrendezett díjátadó ünnepségen azonban hatalmas megtiszteltetés érte az Szerelmes szívek című dal énekesnőjét, amit büszkén meg is osztott követőivel.

Nagyon büszke és hálás vagyok, hogy az immáron 37 éve tartó zenei előadó-művészeti tevékenységemért Máté Péter díjat vehettem át. Köszönöm!

- írta sorait a közösségi oldalán Szandi, aki egy flitteres, sötét kék kosztümben vette át a díját.

Szandi bejegyzése alá rengeteg gratuláció és elismerő üzenetek érkeztek a lelkes követőktől.

Szívből gratulálok!

- szólt hozzá egy rajongó.

