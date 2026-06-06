Egyetlen rossz mozdulat örökre megváltoztatta az életét – lebénult a 44 éves nő, miután férje véletlenül leesett vele a lépcsőn

Kelly Stuart élete egyetlen pillanat alatt fordult fel. A 44 éves angliai nő évek óta fibromyalgiával élt, ezért gyakran kerekesszéket használt, férje pedig rendszeresen segített neki a mindennapokban.

A nő egész élete megváltozott a váratlan baleset miatt.

Fotó: GoFundMe

A nő egész életére lebénult

2025 májusában férje, a 45 éves Simon Stuart a lépcsőn vitte lefelé Kellyt, amikor megcsúszott. Mindketten lezuhantak a lépcsőn, Simon pedig ráesett a feleségére. A baleset után Kelly rohamot kapott, majd kórházba szállították. Az első vizsgálatok szerint nem találtak súlyos sérülést, ezért az orvosok úgy vélték, állapota hamar rendeződik. Három hónappal később azonban váratlanul súlyos fejfájás jelentkezett nála, majd másnap elveszítette az eszméletét. Amikor magához tért, válltól lefelé teljesen lebénult.

A kórházban funkcionális neurológiai rendellenességet (FND) és funkcionális mozgászavart (FMD) diagnosztizáltak nála. Az orvosok szerint a baleset következtében az agy és az idegrendszer közötti jelátvitel sérült, ami a bénuláshoz vezetett. Kelly jelenleg sem a karjait, sem a törzsét, sem a lábait nem érzi. Állandó, napi 24 órás segítségre szorul, nem tud önállóan ülni vagy enni. A baleset után összesen nyolc és fél hónapot töltött kórházban, ahol a rehabilitáció során mintegy 500 rohamot szenvedett el.

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A nő hangsúlyozza, hogy nem hibáztatja férjét a történtekért. Elmondása szerint Simon a baleset idején rendkívül kimerült volt, miután három héten keresztül ápolta súlyosan beteg édesanyját, aki végül vérmérgezés és tüdőgyulladás következtében meghalt. Kelly szerint férje máig önmagát okolja, ő azonban képtelen lenne hibáztatni azt az embert, akit szeret.

A pár jelenleg egy új, akadálymentesített otthonba költözik, amit Kelly állapotához igazítanak. Emellett adománygyűjtést indítottak, hogy fedezni tudják a további gyógytorna, izomstimulációs kezelések és egy kerekesszékkel használható autó költségeit. Kelly áprilisban térhetett haza a kórházból. Bár a felépülése lassú, továbbra is bízik benne, hogy a rehabilitáció segítségével javulhat az állapota és a lehető legteljesebb életet élheti, tudta meg a People.