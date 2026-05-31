Nem vették komolyan tüneteit az orvosok - halálos rák követelte az édesapa életét

Meghalt egy négygyermekes apa, akinek azt mondták, hogy a gyötrő lábfájdalmát egy egyszerű ideggyulladás okozta. A vizsgálatok után azonban kiderült, hogy a férfi tünetei egy agresszív rák jeleinek bizonyultak.

A rák már gyógyíthatatlan volt, amikor az orvosok felfedezték Fotó: GoFundMe

A rákos édesapának nem sok ideje maradt hátra

A 33 éves Joe Till többször is felkereste az orvosát lábfájdalommal. Ekkor azonban azt mondták neki, hogy isiászban vagy ülőideg-gyulladásban szenved. Ez egy olyan idegi eredetű fájdalom, amely a derékból indul ki, és lesugárzik a farpofákon keresztül az egyik vagy mindkét lábba. Gyakran zsibbadással, égő érzéssel vagy izomgyengeséggel jár.

Joe először akkor vette észre, hogy valami nincs rendben, amikor 2024-ben fájdalmat érzett a lábában, később azonban kiderült, hogy negyedik stádiumú, diffúz nagy B-sejtes limfómája van, amely egy agresszív vérráktípus.

Az angol férfinél 2024 júliusában diagnosztizáltak rákot. A megpróbáltatások során elvesztette a mozgásképességét a vállától lefelé. Annak ellenére, hogy a kezelés során állapota egyes szakaszokban stabilizálódni látszott, a rák kiújult. Február 9-én Joe-t arról tájékoztatták, hogy az NHS (Nemzeti Egészségügyi Szolgálat) nem tud további segítséget nyújtani.

A család adománygyűjtést indított, hogy segítsenek fedezni a magánterápiák költségeit, miközben megpróbálják biztosítani a családi otthont felesége és gyermekei számára. Joe halálhírét az adománygyűjtő oldalon jelentették be, a család pedig ezt írta:

Megtört szívvel tudatjuk, hogy bátor Joe-nk 2026. május 17-én elhunyt. Hihetetlen erővel és bátorsággal küzdött a végéig. Az volt Joe vágya, hogy ünnepeljük az életét. Mindig azt mondta, hogy nem akarja, hogy az emberek feketébe öltözzenek, vagy hogy a nap tele legyen szomorúsággal, helyette egy nagy ünneplésre vágyik.

- írja a Mirror.