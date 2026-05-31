Több ezer oldalnyi UFO-akta, de nyoma sincs a híres goblin-földönkívüli észlelésnek

Ha többet akartál tudni a goblinszerű idegenekről, akkor nincs szerencséd. Az ebben a hónapban hullámokban kiadott több száz fájl és több ezer oldalnyi UFO-akta között egyik sem részletezi a híres Evansville-i észleléseket, köztük a Kelly-Hopkinsville-i találkozást.

Rejtélyes UFO-csapódott a mezőbe, majd földönkívüliek támadtak a szemtanúkra

Az eset egy szűkös parasztházban és környékén történt a Kentucky állambeli Christian megyében, 1955. augusztus 21-én. A hivatalos beszámoló szerint aznap este több család is az ablakon keresztül figyelte, ahogy egy repülő csészealj és egy világító, levegőben szálló fürdőkád bizarr keveréke a közeli mezőre zuhan. Az észlelést követően zöld szörnyek csordái vették körül otthonukat. A bestiák nem voltak magasabbak egy méternél, szemük a koponyájuk szélén helyezkedett el. Úgy tűnt, ezüstszínű ruhát viselnek, vagy alufólia borította be őket.

A furcsa goblinszerű lények másodpercről másodpercre szaporodtak, arcukat az ablakhoz nyomták, és egy férfit hajánál fogva kaptak el, amint megpróbált kiszaladni az ajtón. Ekkor Elmer és John Sutton fegyvert ragadtak, és munkához láttak a családok védelme érdekében. Később elmondták a hatóságoknak, hogy golyókkal lőtték le a kis lényeket, azonban lepattant róluk minden lövedék.

„Istenhez emelem a kezem” – mondta Elmer Sutton az Evansville Pressnek másnap –, „és esküszöm anyámra, hogy ez igaz.”

A bizarr történet hallatán a hatóságokban természetesen rengeteg kérdés fogalmazódott meg, így nem hitték el. Sőt, egy Christian megyei seriffhelyettes a történetet a szemtanúk képzeletének alkotásaként utasította el. A környéken végzett későbbi kutatások pedig soha nem bukkantak rá a feltételezetten lezuhant repülőgépre.

Az eset mégis állandó szereplővé vált az UFO-történetekben, mi több a "kis zöld emberkék" kifejezés elterjedését is ennek tulajdonítják.

A nemrég nyilvánosságra hozott UFO‑akták számtalan esetet tárgyalnak egészen az 1940-es évekig, ám ennek az ügynek nyoma sincs közöttük. Bár a hírek szerint a Pentagon még nem tett közzé minden dokumentumot, a paranormális kutatók így is csalódottak: a fájlok elmaradnak az elvárásaiktól - írta a Courier & Press.