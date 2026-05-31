Kánikulából zuhogó esőbe: váratlan fordulatot vett az időjárás

Mutatjuk mit tartogat az időjárás!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.31. 06:00
Amilyen gyorsan jött a hőség, most olyan gyorsan jönnek a záporok. Bár egy nap múlva hivatalosan is átlépünk a nyárba, úgy tűnik az időjárás tartogat némi meglepetés.

Fotó: unsplash

Vasárnap

Többnyire napos, gomolyfelhőkkel tarkított időre van kilátás, amit helyenként csapadék tarkíthat. A szombati nap mintájára az ország nyugati és középső részén több vármegyére is citromsárga riasztás van kiadva a zivatarok miatt. A csúcshőmérséklet továbbra is 25-30 fok között marad, de ehhez élénk szél is társul.

Hétfő

Hivatalosan is belépünk a nyári hónapokba, de az időjárás még várat magára egy kicsit. Ezen a napon erőteljes gomolyfelhő-képződés várható, és több helyen kialakulhatnak záporok, zivatarok. A HungaroMet előrejelzése szerint néhány északkeleti vármegye kivételével szinte az egész országban citromsárga riasztás van érvényben a zivatarok miatt. Az északnyugati, nyugati szél sokfelé megerősödik, sőt a zivatarok környezetében akár viharos széllökések is lehetnek. A délutáni hőmérséklet továbbra is marad 24-30 fok között.

Kedd

Változóan felhős lesz az ég, akár többórás napsütéssel. Helyenként még kialakulhatnak frissítő záporok, esetleg zivatarok. Erre a napra az ország középső területén több vármegyére is citromsárga riasztás adtak ki a zivatarok miatt. A hőmérséklet délután 25 és 30 fok között alakul - írta a Köpönyeg.

