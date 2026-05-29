A NASA új felvételeket osztott meg: így néz ki az El Niño

A jelenséget műhold mérte fel. Még a tudósok sem tudják pontosan, mennyire lesz komoly az idei El Niño.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.29. 10:30
NASA El Nino időjárás

A NASA képeket tett közzé az érkező éghajlati jelenségről – így néz ki a közelgő El Niño.

A NASA felvételeket osztott meg az El Niño-ról
(fotó: Pexels)

Mint korábban is beszámoltunk róla, az El Niño egy természetes klímajelenség, amely a Csendes-óceán trópusi térségének rendellenes felmelegedése miatt alakul ki. Ez idővel súlyos időjárási körülményekhez, élelmiszerhiányhoz és komoly humanitárius problémákhoz vezethet világszerte.

A NASA szerint az El Niño az év későbbi szakaszában érkezik majd, és egyes régiókban jelentős csapadékot, máshol pedig szárazságot okozhat. Befolyása a mindennapi életet és a kereskedelmet is érintheti.

A magas hullámokat és a melegebb vizeket a 2026-os műholdadatokban is látni lehetett: többszáz kilométer széles melegvíz-tömeg jelent meg a Csendes-óceánban, Dél-Amerika partjainál. A NASA szerint:

A víz felmelegedéskor kitágul, az óceán egy területének magasság-emelkedése pedig az óceán hőmérsékletének növekedését jelzi.

A felvételeket a Sentinel-6 Michael Freilich műhold segítségével készítették, amelyet 2020-ban bocsátottak fel az Európai Űrügynökség vezetésével. A műhold tíznaponta méri és térképezi fel az óceán vízmagasságát.

Ezek a hullámok jellemzően rövid időszakok után alakulnak ki, amikor a Csendes-óceán távoli nyugati egyenlítői térsége feletti szelek az uralkodó keleti – keletről nyugatra mozgó – szél helyett nyugati irányba fordulnak

– magyarázta a NASA az El Niño jelenséggel kapcsolatban.

Josh Willis tengerszint-kutató szerint az idei El Niño később indult, mint a 2015-ös vagy az 1997-es, de fokozatosan utoléri azokat, ezért a szakemberek most azt figyelik, mekkora erejű lesz a jelenség.

A legerősebb El Niño a 90-es években alakult ki: akkor mintegy 23 ezer ember halálát okozta, és hatalmas gazdasági károkat eredményezett, írja a LadBible.

Így néz ki az idei El Niño 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
