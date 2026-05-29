A NASA új felvételeket osztott meg: így néz ki az El Niño

A NASA képeket tett közzé az érkező éghajlati jelenségről – így néz ki a közelgő El Niño.

Mint korábban is beszámoltunk róla, az El Niño egy természetes klímajelenség, amely a Csendes-óceán trópusi térségének rendellenes felmelegedése miatt alakul ki. Ez idővel súlyos időjárási körülményekhez, élelmiszerhiányhoz és komoly humanitárius problémákhoz vezethet világszerte.

A NASA szerint az El Niño az év későbbi szakaszában érkezik majd, és egyes régiókban jelentős csapadékot, máshol pedig szárazságot okozhat. Befolyása a mindennapi életet és a kereskedelmet is érintheti.

A magas hullámokat és a melegebb vizeket a 2026-os műholdadatokban is látni lehetett: többszáz kilométer széles melegvíz-tömeg jelent meg a Csendes-óceánban, Dél-Amerika partjainál. A NASA szerint:

A víz felmelegedéskor kitágul, az óceán egy területének magasság-emelkedése pedig az óceán hőmérsékletének növekedését jelzi.

A felvételeket a Sentinel-6 Michael Freilich műhold segítségével készítették, amelyet 2020-ban bocsátottak fel az Európai Űrügynökség vezetésével. A műhold tíznaponta méri és térképezi fel az óceán vízmagasságát.

Ezek a hullámok jellemzően rövid időszakok után alakulnak ki, amikor a Csendes-óceán távoli nyugati egyenlítői térsége feletti szelek az uralkodó keleti – keletről nyugatra mozgó – szél helyett nyugati irányba fordulnak

– magyarázta a NASA az El Niño jelenséggel kapcsolatban.

Josh Willis tengerszint-kutató szerint az idei El Niño később indult, mint a 2015-ös vagy az 1997-es, de fokozatosan utoléri azokat, ezért a szakemberek most azt figyelik, mekkora erejű lesz a jelenség.

A legerősebb El Niño a 90-es években alakult ki: akkor mintegy 23 ezer ember halálát okozta, és hatalmas gazdasági károkat eredményezett, írja a LadBible.

