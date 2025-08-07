Hátborzongató: kísérteties hangot rögzített a NASA az óceán mélyén

Egy hátborzongató hang, amely az óceán mélyéről érkezett, immár negyed évszázada rejtélyt jelent a tudósok számára: még mindig nem tudják pontosan, mi okozta.

25 év távlatából sem tudják megállapítani a hang forrását. Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

A hangot, amely sokak szerint egy nőére emlékeztet, a Csendes-óceánban rögzítették, és azóta is megmagyarázhatatlan a tudomány számára. A Nemzeti Óceán- és Légkörkutató Hivatal (NOAA) 1999-ben vette fel a különös zajt a Csendes-óceánban. A kutatók minden tőlük telhetőt megtettek annak érdekében, hogy beazonosítsák a hang forrását és annak pontos helyét. Végül annyit sikerült meghatározniuk, hogy valahonnan a Bransfield-szoros és az Adare-fok között húzódó térségből származhatott, ami viszont hatalmas kiterjedésű, és a két pont között több száz kilométer van - írja a LadBible. A felvétel alapján a hang több mint 4 800 kilométeres távolságból is érzékelhető volt, és körülbelül három percen át tartott. A kutatók a „Julia” becenevet adták neki.

A felvétel óta 25 év telt el, de a hang eredetét azóta sem sikerült teljes bizonyossággal meghatározni.

Mivel a Bransfield-szoros és az Adare-fok meglehetősen távol fekszenek egymástól, és nincs konkrét bizonyíték arra, honnan is indult a hang, különféle összeesküvés-elméletek láttak napvilágot az évek során. Egyesek szerint akár egy idegen űrhajó is lehetett a forrás – olyan, amely a víz alatt haladt el. A NOAA ugyanakkor egy földhözragadtabb magyarázatot kínált: szerintük a hang forrása egy jéghegy lehetett, amely elszabadult, majd zátonyra futott Antarktisz környékén.