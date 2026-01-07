RETRO RÁDIÓ

Ennek a 4 csillagjegynek hatalmas szerencsét hoz 2026, nem is kell rá várniuk

Megsúgták az égiek kik örülhetnek igazán az új évnek. Négy csillagjegyre különösen rámosolyog Fortuna. Szerencsét hoz 2026 4 csillagjegynek.

Szerző: K. C.
Létrehozva: 2026.01.07. 17:30
csillagjegy szerencse horoszkóp

Az asztrológusok szerint 2026 végre meghozza azokat a pozitív változásokat, amire már évek óta mindannyian vártunk. Nagyon erős pozitív energiák lendülnek mozgásba. Vagyis az újévre csak jót ígérnek a csillagok. De akad négy csillagjegy, akik az átlagosnál is nagyobb szerencsének örvendhetnek. Szerencsét hoz 2026 4 csillagjegynek.

4 csillagjegynek hatalmas szerencsét hoz 2026
4 csillagjegynek hatalmas szerencsét hoz 2026 / Fotó: Freepik - illusztráció

4 csillagjegynek hatalmas szerencsét hoz 2026

Kos

Te leszel az év egyik legnagyobb nyertese. Beérnek az erőfeszítéseid, és learathatod a gyümölcsöket. Olyan sikerek jönnek, amikről korábban csak álmodoztál. Elképzelhető, hogy valami egészen újba vágod a fejszédet. Akár maradsz, akár váltasz munka szempontjából, a pénzügyeid nagyon fellendülnek. Megalapozhatod hosszabb távon is az anyagi biztonságodat a pozitív égi folyamatok szerint. Ha szingli vagy, 2026 elhozza számodra a nagy szerelmet.

Ikrek

Lehet, hogy már tavaly is láttad, megjelentek azok a lehetőségek számodra, amikre akkor nem volt időd, vagy nem voltak adottak a körülmények – most összeáll a kép, helyükre kerülnek a részletek. Meg fog változni az ízlésed, sőt a látásmódod. Eddig nem ismert magasságokba emelkedhetsz, ha képes vagy nyitottan és éberen meglátni azt, amit tálcán hoz eléd az élet.

Oroszlán

Jupiter a Nagy Szerencse bolygója idén június 30-án belép a jegyedbe – ez minden értelemben azt jelenti, hogy melléd áll a szerencse. Innentől beköszönt egy bőséget hozó időszak. A Jupiter olyan sikereket jelent, amikért keményen megdolgoztál az elmúlt években. Az, hogy miben mutatkozik meg a szerencse, attól is függ, mire fókuszálod az energiáidat. 

Bak

Április 26-án az Uránusz jegyet vált, és a Plútóval július 18-án, majd november 29-én a legkedvezőbb fényszöget alkotja. Mindez számodra dimenzió ugrást, azaz anyagi és karrierbeli előrelépést jelez. Olyan jólét kezdődik el, amilyenre mindig is vágytál. 2026-ban több olyan téma hoz hatalmas eredményt, amit a tavalyi évben nem tudtál elérni. Fontos, hogy tisztában legyél vele, mindezért keményen megdolgoztál.

(VIA)

 

