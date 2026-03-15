Színes műanyagkancsók az asztalon, befőttesüvegek a folyosón: mindent hátrahagyva tűntek el a menzáról az emberek
Egykor sokan dolgoztak a termelőszövetkezet épületében. A menza falai rengeteg emléket őriznek.
Mintha csak tegnap zárták volna be az ajtót, pedig hosszú évek óta elhagyatottan áll a termelőszövetkezet menzája. A TSZ dolgozói örömmel gyűltek össze a menza asztalainál egy tál étel mellé és beszélték ki a mindennapokat. Kanalak csörögtek és jóízű nevetések hallatszottak, most azonban csend tölti be az ebédlőt.
A Felfedező nevű titokzatos urbexest vonzzák az elhagyatott helyek, Magyarországon és külföldön is szívesen ellátogat több helyre. 2014 óta dokumentálja a rejtélyes épületeket. Ez idő alatt rengeteg izgalmas helyet mutatott be, mint például azt a budapesti luxusház, vagy a karácsonykor eltűnt házaspár otthona, de ne feledkezzünk meg a balatoni bisztróról, az elhagyatott irodaházról sem. Most egy régi termelőszövetkezet elhagyatott menzájában járt.
A hosszú asztalokon még mindig sorakoznak a színes műanyagkancsók és ételes edények, mintha a következő műszak dolgozói bármelyik pillanatban beléphetnének egy gyors ebédre. A folyosón rengeteg, hatalmas befőttesüveg áll. A konyhában mindent belepett a por. Az irodában régi írógép és megsárgult papírok hevernek, az ablaknál pedig pókháló szövi át az egykori adminisztráció emlékeit.
Nézz be te is az elhagyatott menza falai közé!
Urbex jelentése:
Az urbex az urban exploration rövidítése, ami magyarul városfelfedezést jelent. Az urbex egy elterjedt szabadidős tevékenység, aminek már saját szubkultúrája van. A városfelfedezés lényege, hogy elhagyatott, lepukkant, romos vagy éppen működő, de elzárt, ember alkotta helyekre vagy tárgyakhoz jussunk el. Az urbexesek célpontjai lehetnek például elhagyatott városok, gyárak, kórházak, elmegyógyintézetek, börtönök, csatornahálózatok, alagutak, katakombák, ipari és katonai létesítmények, vagy éppen magára hagyott parasztházak, tanyák. Az urbexesek az íratlan szabályukhoz hűen nem árulják el, hogy pontosan hol található az a bizonyos épület, ahol jártak, nehogy vandálok jelenjenek meg és teljesen kifosszák, megrongálják a helyszínt. Egyébként egyre népszerűbbek az elhagyatott helyek Magyarországon.
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
