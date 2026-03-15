Színes műanyagkancsók az asztalon, befőttesüvegek a folyosón: mindent hátrahagyva tűntek el a menzáról az emberek

Mintha csak tegnap zárták volna be az ajtót, pedig hosszú évek óta elhagyatottan áll a termelőszövetkezet menzája. A TSZ dolgozói örömmel gyűltek össze a menza asztalainál egy tál étel mellé és beszélték ki a mindennapokat. Kanalak csörögtek és jóízű nevetések hallatszottak, most azonban csend tölti be az ebédlőt.

Üresen áll a menza Fotó: A Felfedező-urbexes

A Felfedező nevű titokzatos urbexest vonzzák az elhagyatott helyek, Magyarországon és külföldön is szívesen ellátogat több helyre. 2014 óta dokumentálja a rejtélyes épületeket. Ez idő alatt rengeteg izgalmas helyet mutatott be, mint például azt a budapesti luxusház, vagy a karácsonykor eltűnt házaspár otthona, de ne feledkezzünk meg a balatoni bisztróról, az elhagyatott irodaházról sem. Most egy régi termelőszövetkezet elhagyatott menzájában járt.

A hosszú asztalokon még mindig sorakoznak a színes műanyagkancsók és ételes edények, mintha a következő műszak dolgozói bármelyik pillanatban beléphetnének egy gyors ebédre. A folyosón rengeteg, hatalmas befőttesüveg áll. A konyhában mindent belepett a por. Az irodában régi írógép és megsárgult papírok hevernek, az ablaknál pedig pókháló szövi át az egykori adminisztráció emlékeit.

