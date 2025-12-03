„Látom, ahogy belép az irodába egy pepita kosztümös elvtársnő” – évtizedes titkokat őriz az elhagyatott irodaház
A titkos dossziékat is hátrahagyták a régen bezárt épületben. Időkapszulaként áll a nagy múltú gyár irodaháza.
Polcokon sorakoznak a régi akták és papírok az elhagyatott irodaházban; senki sem tudja, hogy mit rejtenek. A hely a szocializmus hangulatát idézi.
A Felfedező nevű titokzatos urbexest vonzzák az elhagyatott helyek Magyarországon, és külföldre is szívesen ellátogat. 2014 óta dokumentálja a rejtélyes épületeket. Ez idő alatt rengeteg izgalmas helyet mutatott be, mint például azt a budapesti luxusházat, aminek eltűnt lakóiról több teória is született, a tanár házaspár otthonát, ahonnan mindent hátrahagyva tűntek el a lakók, de ne feledkezzünk meg a balatoni bisztróról, az elhagyatott budapesti hullámvasútról sem, vagy a hátborzongató boncteremről. Most egy elhagyatott irodaházban járt.
„Időutazás egy nagy múltú gyár egykori irodaházában, ahol az utolsó munkanap után szinte minden ott maradt. Lelki szemeim előtt látom, ahogy belép az irodába egy pepita kosztümös elvtársnő, bal kezében kimutatásokkal, jobb kezében cigarettával, majd megírja az írógépen a jelentést” – árulta el az urbexes.
Nézz be te is az elhagyatott irodaházba! Galériánk az alábbi képre kattintva nézhető végig:
Urbex jelentése:
Az urbex az urban exploration rövidítése, ami magyarul városfelfedezést jelent. Az urbex egy elterjedt szabadidős tevékenység, aminek már saját szubkultúrája van. A városfelfedezés lényege, hogy elhagyatott, lepukkant, romos vagy éppen működő, de elzárt, ember alkotta helyekre vagy tárgyakhoz jussunk el. Az urbexesek célpontjai lehetnek például elhagyatott városok, gyárak, kórházak, elmegyógyintézetek, börtönök, csatornahálózatok, alagutak, katakombák, ipari és katonai létesítmények, vagy éppen magára hagyott parasztházak, tanyák. Az urbexesek az íratlan szabályukhoz hűen nem árulják el, hogy pontosan hol található az a bizonyos épület, ahol jártak, nehogy vandálok jelenjenek meg és teljesen kifosszák, megrongálják a helyszínt. Egyébként egyre népszerűbbek az elhagyatott helyek Magyarországon.
