„Látom, ahogy belép az irodába egy pepita kosztümös elvtársnő” – évtizedes titkokat őriz az elhagyatott irodaház

Polcokon sorakoznak a régi akták és papírok az elhagyatott irodaházban; senki sem tudja, hogy mit rejtenek. A hely a szocializmus hangulatát idézi.

Régi aktáktól roskadoznak az elhagyatott irodaház polcai Fotó: A Felfedező-urbexes

A Felfedező nevű titokzatos urbexest vonzzák az elhagyatott helyek Magyarországon, és külföldre is szívesen ellátogat. 2014 óta dokumentálja a rejtélyes épületeket. Ez idő alatt rengeteg izgalmas helyet mutatott be, mint például azt a budapesti luxusházat, aminek eltűnt lakóiról több teória is született, a tanár házaspár otthonát, ahonnan mindent hátrahagyva tűntek el a lakók, de ne feledkezzünk meg a balatoni bisztróról, az elhagyatott budapesti hullámvasútról sem, vagy a hátborzongató boncteremről. Most egy elhagyatott irodaházban járt.

„Időutazás egy nagy múltú gyár egykori irodaházában, ahol az utolsó munkanap után szinte minden ott maradt. Lelki szemeim előtt látom, ahogy belép az irodába egy pepita kosztümös elvtársnő, bal kezében kimutatásokkal, jobb kezében cigarettával, majd megírja az írógépen a jelentést” – árulta el az urbexes.

Nézz be te is az elhagyatott irodaházba! Galériánk az alábbi képre kattintva nézhető végig: