Hátborzongató, hogy mit rejt az elhagyatott, magyar boncterem – Galéria
Félelmetes épületre bukkant egy magyar urbexes. Sötét titkokat rejthet az elhagyatott boncterem.
Az elhagyatott boncterem falai sötét titkokat őrizhetnek. Akik ott dolgoztak, mindent hátrahagyva tűntek el az épületből. A Felfedező nevű titokzatos urbexest vonzzák az elhagyatott helyek Magyarországon, de külföldre is szívesen ellátogat. 2014 óta dokumentálja a rejtélyes épületeket.
Ez idő alatt rengeteg izgalmas helyet mutatott be, mint például azt a budapesti luxusházat, aminek eltűnt lakóiról több teória is született, a tanár házaspár otthonát, ahonnan mindent hátrahagyva tűntek el a lakók, de ne feledkezzünk meg a balatoni bisztróról, vagy az elhagyatott budapesti hullámvasútról sem. Most egy hátborzongató boncteremben járt.
A vérfagyasztó hangulatot árasztó boncteremben fehér kötények lógnak a fogason, fűrész és egyéb orvosi eszközök sorakoznak az asztalon. A boncasztalon törlőkendők és gumikesztyű hever. A csaptelepet beszőtte a pók, régóta nem járt a teremben senki.
Nézz be te is az elhagyatott boncterembe. A galériát az alábbi képre kattintva nézheted végig:
Urbex jelentése:
Az urbex az urban exploration rövidítése, ami magyarul városfelfedezést jelent. Az urbex egy elterjedt szabadidős tevékenység, aminek már saját szubkultúrája van. A városfelfedezés lényege, hogy elhagyatott, lepukkant, romos vagy éppen működő, de elzárt, ember alkotta helyekre vagy tárgyakhoz jussunk el. Az urbexesek célpontjai lehetnek például elhagyatott városok, gyárak, kórházak, elmegyógyintézetek, börtönök, csatornahálózatok, alagutak, katakombák, ipari és katonai létesítmények, vagy éppen magára hagyott parasztházak, tanyák. Az urbexesek az íratlan szabályukhoz hűen nem árulják el, hogy pontosan hol található az a bizonyos épület, ahol jártak, nehogy vandálok jelenjenek meg és teljesen kifosszák, megrongálják a helyszínt. Egyébként egyre népszerűbbek az elhagyatott helyek Magyarországon.
