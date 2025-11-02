Hátborzongató, hogy mit rejt az elhagyatott, magyar boncterem – Galéria

Az elhagyatott boncterem falai sötét titkokat őrizhetnek. Akik ott dolgoztak, mindent hátrahagyva tűntek el az épületből. A Felfedező nevű titokzatos urbexest vonzzák az elhagyatott helyek Magyarországon, de külföldre is szívesen ellátogat. 2014 óta dokumentálja a rejtélyes épületeket.

A boncteremben mindent hátrahagytak / Fotó: A Felfedező-urbexes

Ez idő alatt rengeteg izgalmas helyet mutatott be, mint például azt a budapesti luxusházat, aminek eltűnt lakóiról több teória is született, a tanár házaspár otthonát, ahonnan mindent hátrahagyva tűntek el a lakók, de ne feledkezzünk meg a balatoni bisztróról, vagy az elhagyatott budapesti hullámvasútról sem. Most egy hátborzongató boncteremben járt.

A vérfagyasztó hangulatot árasztó boncteremben fehér kötények lógnak a fogason, fűrész és egyéb orvosi eszközök sorakoznak az asztalon. A boncasztalon törlőkendők és gumikesztyű hever. A csaptelepet beszőtte a pók, régóta nem járt a teremben senki.

Nézz be te is az elhagyatott boncterembe. A galériát az alábbi képre kattintva nézheted végig: