Kasszák és iratok: mindent hátrahagyva tűntek el a balatoni bisztró vendégei – urbex fotók

Évek óta elhagyatottan álló balatoni bisztróban járt A Felfedező nevű híres urbexes. Egykor nagy népszerűségnek örvendhetett a hely, de most kong az ürességtől. Az épületben mindent hátrahagytak.

A balatoni bisztróban mindent hátrahagytak Fotó: A Felfedező-urbexes

A titokzatos urbexest vonzzák az elhagyatott helyek Magyarországon, de külföldre is szívesen ellátogat. 2014 óta dokumentálja a rejtélyes épületeket. Ez idő alatt rengeteg izgalmas helyet mutatott be, mint például az a budapesti luxusház, aminek a lakóiról több teória is született, valamint a tanár házaspár otthona, ahonnan mindent hátrahagyva tűntek el a lakók, de ne feledkezzünk meg a Velencei-tó partján álló rejtélyes üdülőről sem. Most egy balatoni bisztróban járt, ahol mindent hátrahagytak; iratok, mappák, poharak, de még a pénztárgépek is ott porosodnak. Azt nem lehet tudni, hogy mikor és miért tűntek el a vendégek.

