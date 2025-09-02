Kasszák és iratok: mindent hátrahagyva tűntek el a balatoni bisztró vendégei – urbex fotók

Újabb rejtélyes épületre bukkantak. A balatoni bisztró titkokat őriz, ahol iratokat, mappákat, poharakat, mindent hátrahagytak.
Évek óta elhagyatottan álló balatoni bisztróban járt A Felfedező nevű híres urbexes. Egykor nagy népszerűségnek örvendhetett a hely, de most kong az ürességtől. Az épületben mindent hátrahagytak.
A titokzatos urbexest vonzzák az elhagyatott helyek Magyarországon, de külföldre is szívesen ellátogat. 2014 óta dokumentálja a rejtélyes épületeket. Ez idő alatt rengeteg izgalmas helyet mutatott be, mint például az a budapesti luxusház, aminek a lakóiról több teória is született, valamint a tanár házaspár otthona, ahonnan mindent hátrahagyva tűntek el a lakók, de ne feledkezzünk meg a Velencei-tó partján álló rejtélyes üdülőről sem. Most egy balatoni bisztróban járt, ahol mindent hátrahagytak; iratok, mappák, poharak, de még a pénztárgépek is ott porosodnak. Azt nem lehet tudni, hogy mikor és miért tűntek el a vendégek.
Az urbex az urban exploration rövidítése, ami magyarul városfelfedezést jelent. Az urbex egy elterjedt szabadidős tevékenység, aminek már saját szubkultúrája van. A városfelfedezés lényege, hogy elhagyatott, lepukkant, romos, vagy éppen működő, de elzárt, ember alkotta helyekre vagy tárgyakhoz jussunk el. Az urbexesek célpontjai lehetnek például elhagyatott városok, gyárak, kórházak, elmegyógyintézetek, börtönök, csatornahálózatok, alagutak, katakombák, ipari és katonai létesítmények, vagy éppen magára hagyott parasztházak, tanyák. Az urbexesek az íratlan szabályukhoz hűen nem árulják el, hogy pontosan hol található az a bizonyos épület, ahol jártak, nehogy vandálok jelenjenek meg és teljesen kifosszák, megrongálják a helyszínt. Egyébként egyre népszerűbbek az elhagyatott helyek Magyarországon.
