RETRO RÁDIÓ

Kasszák és iratok: mindent hátrahagyva tűntek el a balatoni bisztró vendégei – urbex fotók

Újabb rejtélyes épületre bukkantak. A balatoni bisztró titkokat őriz, ahol iratokat, mappákat, poharakat, mindent hátrahagytak.

Megosztás
Szerző: KN
Létrehozva: 2025.09.02. 20:00
A Felfedező – Elhagyott helyek Magyarország Urbex Balaton

Évek óta elhagyatottan álló balatoni bisztróban járt A Felfedező nevű híres urbexes. Egykor nagy népszerűségnek örvendhetett a hely, de most kong az ürességtől. Az épületben mindent hátrahagytak.

balatoni bisztró
A balatoni bisztróban mindent hátrahagytak Fotó: A Felfedező-urbexes 

A titokzatos urbexest vonzzák az elhagyatott helyek Magyarországon, de külföldre is szívesen ellátogat. 2014 óta dokumentálja a rejtélyes épületeket. Ez idő alatt rengeteg izgalmas helyet mutatott be, mint például az a budapesti luxusház, aminek a lakóiról több teória is született, valamint a tanár házaspár otthona, ahonnan mindent hátrahagyva tűntek el a lakók, de ne feledkezzünk meg a Velencei-tó partján álló rejtélyes üdülőről sem. Most egy balatoni bisztróban járt, ahol mindent hátrahagytak; iratok, mappák, poharak, de még a pénztárgépek is ott porosodnak. Azt nem lehet tudni, hogy mikor és miért tűntek el a vendégek.

Nézz be te is a balatoni bisztróba! A galériánkat az alábbi képre kattintva nézheted végig:

Rejtélyesen tűntek el a balatoni bisztró vendégei

fotóma, 15:37Fotók: A Felfedező-urbexes

 

Urbex jelentése:

Az urbex az urban exploration rövidítése, ami magyarul városfelfedezést jelent. Az urbex egy elterjedt szabadidős tevékenység, aminek már saját szubkultúrája van. A városfelfedezés lényege, hogy elhagyatott, lepukkant, romos, vagy éppen működő, de elzárt, ember alkotta helyekre vagy tárgyakhoz jussunk el. Az urbexesek célpontjai lehetnek például elhagyatott városok, gyárak, kórházak, elmegyógyintézetek, börtönök, csatornahálózatok, alagutak, katakombák, ipari és katonai létesítmények, vagy éppen magára hagyott parasztházak, tanyák. Az urbexesek az íratlan szabályukhoz hűen nem árulják el, hogy pontosan hol található az a bizonyos épület, ahol jártak, nehogy vandálok jelenjenek meg és teljesen kifosszák, megrongálják a helyszínt. Egyébként egyre népszerűbbek az elhagyatott helyek Magyarországon. 

 

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu