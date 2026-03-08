„A Szomorú Szamuráj szíve ma értetek dobog!” – egy nőt sem felejtett ki a felköszöntésből Kozso
Egy szál rózsával köszöntötte rajongóit az énekes.
Úgy tűnik, a magyar celebek sem feledkeztek meg, hogy a mai vasárnap különleges, ugyanis nőnap van. Az elsők között Kozso köszöntötte fel női rajongóit egy szál rózsa segítségével.
Kozsó sem feledkezett meg a nőnapról
Drága Hölgyeim! Ezen a gyönyörű napon ez a vörös rózsa csakis nektek nyílik! Ti vagytok a fény, a legnagyobb varázslat és a tiszta energia a világban. A Szomorú Szamuráj szíve ma értetek dobog! Hatalmas ölelés, millió puszi és tengernyi szeretet száll felétek! Imádás!
– írta legújabb Instagram-posztjában az énekes, amihez egy képet is mellékelt magáról egy szál rózsával a kezében.
A rövid, de megható üzenet láttán a rajongók elolvadtak, de ki tudja, milyen köszöntés várja majd Kozso szerelmét, Ágicát.
