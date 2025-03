Kozso üzent Schobert Norbinak: Szétestem!

Szia Norbika, Kozso vagyok! Most 105-nél vagyok, nagyon sokat próbálkozok, hogy jól nézzek ki, ö... Kicsit szétcsúsztam, ezt te is tudod. Hogy ha nem, majd elmesélem neked. De baromi jó érzés, igen! Ez vagyok az a férfi, aki lenni akarok. A hasam teljesen lesimult, más a csíkom is, és az a kis puki meg pufi, így ahogy van. Kisebb is a hasam egyébként, de ez a 105 kiló... Az nagyon nagyon zavar még engem! De remélem, hogy eljutok idáig. Úgyhogy még egyszer nagyon köszönöm, hogy mellettem vagy. Próbálok úgy kinézni, mint Te, Norbika! Imádlak.