„A színpadon nincs helye a politikának!” – Tűzforró témában mondott véleményt a magyar sztárénekes

Bradics Jácint nevét az ország A Dal 2024-es évadában ismerte meg. A fiatal tehetség nemrég ünnepelte a 21. születésnapját, de már most több dalát slágerként tartják számon, nemrég pedig Amerikában turnézott a helyi magyaroknak. Hangszíne meglepően hasonlít a Királyként aposztrofált énekes hangjára, így sokszor lép színpadra Zámbó Jimmy-dalokkal is. Persze pályatársai munkásságát is aktívan követi, és bár sokak előtt elismeréssel adózik, van egy jelenség, amivel határozottan nem ért egyet.

Bradics Jácint A Dal 2024 színpadán szerzett országos hírnevet Fotó: MTI

Bradics Jácint: „Értem én, hogy fontos a népszerűség”

Az énekes ugyanis sérelmezi, hogy egyre több előadó fejezi ki politikával kapcsolatos véleményét a színpadon…

„A politika olyan terület, ami mindenkit érint és amiről mindenki beszél, azonban szerintem megvan ennek is a helye és az ideje. Mostanában egyre több olyan rendezvény van, amelyen történnek politikai megnyilvánulások, ez pedig nyilván mindig hatalmas port kavar a médiában” – idézte fel a fiatal énekes, aki így folytatta:

Értem én, hogy fontos a népszerűség és azt is értem, hogy ki kell mondani a véleményünket, mert hála Istennek, szabad országban élünk, de a színpadon szerintem nincs helye a politikának, pláne nem az ezzel kapcsolatba hozott erőszaknak!

„Az erőszakos cselekmények imitálása véletlenül sem lehet marketing célú villanás, mert politikai oldaltól függetlenül, ha azt látod egy művész üzeneteként, hogy bármely problémád megoldása az erőszak, akkor nagy baj van. Ez nem lehet üzenet az én generációm számára sem!” – szögezte le.

Bradics Jácint szerint a színpad a szórakoztatásra való Fotó: Csányi Pisti

Szívekhez szeretne szólni, nem politizálni

„Az amúgy is érezhető politikai feszültség közepette fontos lenne, hogy a szórakoztatás igazán az maradjon, amire való: a szórakoztatásra. Én amikor színpadra megyek, akkor a dalaimmal a szívekhez, lelkekhez szólok és teszem ezt attól függetlenül, hogy milyen politikai vagy épp vallási nézetei vannak a közönség soraiban az embereknek. Hiszek benne, hogy ez így van jól” – fogalmazott Jácint, aki nemrég töltötte be a 21. életévét, ebből adódóan jövőre fog először szavazni.