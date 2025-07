Berobbant az új Zámbó Jimmy! Máris megőrülnek Bradics Jácintért a koncertjein

Bradics Jácint tavaly A Dal 2024-es évadában tűnt fel, hogy aztán a közönség rögtön a szívébe zárja. Az akkor 19 éves fiú lírai dala, szimpatikus személyisége miatt hamar népszerű lett és egészen a döntőig menetelt. Azóta kiderült, különleges hangszíne jól passzol Zámbó Jimmy dalaihoz, koncertjein gyakran kérik tőle, hogy adja elő a legendás énekes egy-egy szerzeményét, sőt idén megkapta a Király emlékdíját is. Jácint karrierjét Tilinger Attila segít egyengetni, aki szerint fényes jövő áll a fiatal tehetség előtt.

Bradics Jácint és Tilinger Attila munkakapcsolata igencsak gyümölcsöző (Fotó: MTVA)

Tilinger Attila énekesként, saját műsora házigazdájaként, de producerként és menedzserként is tevékenykedik a zenei világban. Felfedezettjei sorra szép karriert futnak be, úgy látja, Jácint nevét jó eséllyel még évtizedek múlva is ismerni, emlegetni fogják.

„Több olyan fiatal tehetség volt az elmúlt évtizedekben, akikre nagyon büszke vagyok. Köztük a kétszeres aranylemezes pop-musical csapat, a Magic of Music az egyik, akik közel egy évtizedet töltöttek a pályán, mielőtt belekezdtek volna a felnőtt életükbe. Az ő munkabírásuk fiatal koruk ellenére (a három tag átlagéletkora 17 év sem volt) példamutató volt, sikerüket pedig mi sem bizonyítja jobban, hogy a dalaikat a mai napig rengetegen hallgatják, a digitális platformokon forgalmuk a mai napig kiemelkedőnek számít” – idézte fel Tilinger Attila.

„A másik ilyen kiemelkedő tehetség Bradics Jácint, aki 19 évesen került a kiadóm látószögébe és már az első közös munkánk eredményeképpen A Dal 2024 döntőjében versenyzett, olyan nagynevű művészek mellett, mint Roy, Kollányi Zsuzsi, Patai Anna, vagy épp a Sugarloaf zenekar” – emlékezett vissza.

Ez az első nagy lépés pedig meghatározni látszik a jövőjét is, hiszen rengetegen ismerik és szeretik őt, a koncertjeit mindig hatalmas siker koronázza, ez pedig hatalmas büszkeség nekem is

– ismerte el az énekes-producer, aki felidézte, Jácint nemrég Észak-Amerikában járt, ahová nem (csak) nyaralni ment: ottani magyarok előtt lépett fel.