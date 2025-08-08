Döbbenetes: Joshi Bharat Calvin Klein modell lett

A közelmúltban Joshi Bharat, a legendás műsorvezető és közismert személyiség új oldalát mutatta meg rajongóinak: az AI segítségével egy olyan képet osztott meg magáról, amelyen már Calvin Klein modellként pózol. A nemrégiben betöltött 70. életévével is büszkélkedő Joshi egy igazán vicces, és ugyanakkor önironikus poszttal lepte meg követőit.

Joshi Bharat modellkedése mindekit meglepett (Fotó:Instagram)

Joshi Bharat Calvin Klein modell lett az AI segítségével

A kép egészen különleges: Joshi „három lábbal” és tökéletes kockahassal látható – mindez az AI szerkesztésének köszönhető. A humoros fotó mellé a műsorvezető ezt írta: „Több lábon kell állni”. Ezzel a frappáns kommentárral nyilván arra is utalt a vizuális poénon túl, hogy ma már nem elég egy területen profi lenni, sokoldalúan kell helytállni az életben.

Joshi Bharat nem először mutatja meg, hogy a humor és az önirónia mindig is az egyik legfontosabb védjegye volt. Egy korábbi interjúban elárulta, hogy a nehéz időszakokat is sokszor viccelődve közelíti meg, és szerinte a humor az egyik legjobb fegyver az élet próbái ellen: „Nem szabad túl komolyan venni magunkat, mert az élet maga is egy nagy játék” – fogalmazott egy beszélgetés során.

Nem minden szerelme végződött happy enddel

Magánéletében Joshi Bharat mindig is nyíltan beszélt a kihívásokról és az újrakezdésről. Többször hangsúlyozta, hogy az élet nagy leckéi közé tartozik, hogy a szerelem és a házasság nem mindig végződik úgy, ahogy azt megálmodtuk, és hogy a válások nem kudarcok, hanem tanulási folyamatok. Két lánya és két korábbi felesége közül mindegyikkel baráti viszonyt ápol, sőt, még a főzésben is szívesen kér tanácsot tőlük.

Az élete során megélt hullámvölgyek ellenére Joshi sosem veszítette el az életkedvét, amit többek között a spiritualitás és a sorsba vetett hite is erősít. Azt vallja, hogy minden lezárult kapcsolat, minden újrakezdés egy-egy lépcsőfok a személyes fejlődés útján.

Joshi Bharat Kiss Virággal, jelenlegi szerelmével járja a világot (Fotó: Markovics Gábor)

Rátalált a szerelem

Az utóbbi időben Joshi Bharat új párjával, Kiss Virággal is gyakran kerül a sajtó figyelmének középpontjába, ami szintén egy újabb bizonyítéka annak, hogy az életkor csak egy szám, és a boldogság nem válogat. A pár közös képei és nyilatkozatai szerint szoros, támogató kapcsolatban élnek, rengeteget utaznak a nagyvilágban.