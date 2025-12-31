Auguszt Olga zserbó receptje lehet a szilveszter sztárja
A 155 éves cukrászdinasztia tagja megosztotta a Metropollal a klasszikus receptet. Auguszt Olga a zserbót sok dióval készíti, ez lehet a szilveszter kedvenc desszertje.
Auguszt Olgától azt tanultuk, hogy a zserbó bejglitésztából készül, jó sok dióval, ezért aztán akár a diós bejglit is helyettesíthetjük vele, de azért legjobb, ha ezt is, azt is teszünk a szilveszteri, újévi asztalra!
Auguszt Olga zserbója annyira finom, hogy elkértük a receptjét, mire a 155 éves cukrászdinasztia tagja készségesen odaadta, édesapját idézve:
A receptet odaadhatom, de a kezeimet nem tudom.
A zserbóban az a jó, hogy 10 nap múlva is nagyon finom, sőt, egyre jobb! Ha tehát marad belőle, az egész hosszú hétvégén csipegethetünk belőle. Ha elfogyna, akkor gyorsan csináljuk egy újat, mert mesés lesz! Íme a receptje, egyenesen Auguszt Olgától!
A zserbó hozzávalói:
Tészta
1,5-2 dl víz
20 dkg porcukor
3 dkg élesztő
60 dkg finomliszt
30 dkg vaj
1 csipet só
Töltelék
40 dkg dió (darált)
15 dkg méz
60 dkg házi sárgabarack lekvár
Csokimáz
15 dkg 56 % étcsokoládé
5 dkg fehér csokoládé
Elkészítése:
Tészta
A hozzávalókat összedolgozzuk, míg egy jól formázható zsíros tésztát kapunk. Négy részre osztjuk, mindet kinyújtjuk és az egyes tésztarétegek közé elosztjuk a tölteléket, majd így, együtt tesszük a sütőbe, közepesnél alacsonyabb hőfokon. A tésztát nem kell előre sütni.
Töltelék
A diót ehhez finomabbra daráljuk, mint a bejglibe, és házi főzésű sárgabarack lekvárral fellazítjuk.
Csokimáz
Mielőtt rákerül a csoki, vékonyan megkenjük a tetejét lekvárral. Az étcsokit gőz fölött megolvasztjuk, zsírpapírból tölcsért formázunk és abból csorgatjuk rá a süteményre, ezt lapos késsel elsimítjuk. Amikor az étcsoki már egy picit megdermedt, egy másik zsírpapírtölcsérből vonalakat húzunk a fehércsokiból a fekete alapra, majd ezt egy fogpiszkálóval átrajzoljuk.
Auguszt Olga Tuti Tippje
A kész zserbót meleg vízbe mártott, váltott késekkel szeleteljük, hogy megolvadjon és ne törjön össze a tetején a csoki.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre