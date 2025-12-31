Auguszt Olga zserbó receptje lehet a szilveszter sztárja

Auguszt Olgától azt tanultuk, hogy a zserbó bejglitésztából készül, jó sok dióval, ezért aztán akár a diós bejglit is helyettesíthetjük vele, de azért legjobb, ha ezt is, azt is teszünk a szilveszteri, újévi asztalra!

Zserbó Auguszt Olgától (Fotó: Metropol)

Auguszt Olga zserbója annyira finom, hogy elkértük a receptjét, mire a 155 éves cukrászdinasztia tagja készségesen odaadta, édesapját idézve:

A receptet odaadhatom, de a kezeimet nem tudom.

A zserbóban az a jó, hogy 10 nap múlva is nagyon finom, sőt, egyre jobb! Ha tehát marad belőle, az egész hosszú hétvégén csipegethetünk belőle. Ha elfogyna, akkor gyorsan csináljuk egy újat, mert mesés lesz! Íme a receptje, egyenesen Auguszt Olgától!

A zserbó hozzávalói:

Tészta

1,5-2 dl víz

20 dkg porcukor

3 dkg élesztő

60 dkg finomliszt

30 dkg vaj

1 csipet só

Töltelék

40 dkg dió (darált)

15 dkg méz

60 dkg házi sárgabarack lekvár

Csokimáz

15 dkg 56 % étcsokoládé

5 dkg fehér csokoládé

Auguszt Olga zserbója: minél többet áll, annál jobb (Fotó: Fodor Erika)

Elkészítése:

Tészta

A hozzávalókat összedolgozzuk, míg egy jól formázható zsíros tésztát kapunk. Négy részre osztjuk, mindet kinyújtjuk és az egyes tésztarétegek közé elosztjuk a tölteléket, majd így, együtt tesszük a sütőbe, közepesnél alacsonyabb hőfokon. A tésztát nem kell előre sütni.

Töltelék

A diót ehhez finomabbra daráljuk, mint a bejglibe, és házi főzésű sárgabarack lekvárral fellazítjuk.

Csokimáz

Mielőtt rákerül a csoki, vékonyan megkenjük a tetejét lekvárral. Az étcsokit gőz fölött megolvasztjuk, zsírpapírból tölcsért formázunk és abból csorgatjuk rá a süteményre, ezt lapos késsel elsimítjuk. Amikor az étcsoki már egy picit megdermedt, egy másik zsírpapírtölcsérből vonalakat húzunk a fehércsokiból a fekete alapra, majd ezt egy fogpiszkálóval átrajzoljuk.

Auguszt Olga Tuti Tippje

A kész zserbót meleg vízbe mártott, váltott késekkel szeleteljük, hogy megolvadjon és ne törjön össze a tetején a csoki.