Így ünnepelte a karácsonyt a híres cukrászcsalád 155 éve élő hagyomány szerint
Bekukkanthattunk az Auguszt cukrászdinasztia mindkét ágának karácsonyi készülődésébe. Azt is elmesélték, hogyan telik náluk a karácsony, immár 155 éve.
Auguszt József Fény utcai cukrászdájában köszöntöttük Auguszt József cukrászmestert, aki Budapestért-díjat kapott. A 155 éves Auguszt-cukrászdinasztia másik ágát, Auguszt Olgát és Auguszta lányát az Auguszt Pavilonban, Farkasréten látogattuk meg, ahol egy 3 generációs bejglisütésbe kukkanthattunk bele, miközben Olga régi karácsonyokat idézett fel.
Koldustallér karácsonyra
Auguszt József Fény utcai cukrászdájában maga a cukrászmester ül a kasszánál, lassan 20 éve. Ez azonban nem azt jelenti, hogy ne ő sütne kora hajnaltól a műhelyben. Nyitásra minden kész, jöhetnek a vendégek, akiknek így a pénztárgépnél lehetőségük van arra, hogy pár szót váltsanak a mesterrel, aki 1971 óta, több mint fél évszázada süti nekik a süteményeket, és a mai napig ő érkezik elsőnek.
Reggel 5-kor már itt vagyok. Én indítom el a sütőt, bekapcsolom a kelesztőt, főzök kávét a dolgozóknak, ezzel várom őket, mire bejönnek. Azután általában megfőzöm a krémest, van itt munka, de én szeretem. Azt mondják, hogy dolgozni kell, sok vizet inni, keveset enni és sétálni, és akkor az ember sokáig él
– adta meg a hosszú élet receptjét Auguszt József. A cukrászmester hozzátette: a két lány még kicsi, őket még útjukra kell indítani, addig még itt lesz és dolgozik.
Auguszt József Fény utcai cukrászdájának emeletén karácsony előtt díszcsomagolásban várták a vendégeket a finomabbnál finomabb édes ajándékok: a klasszikus bejglitől a diós, mákos patkón, keleti különlegességeken keresztül a hagyományos karácsonyi süteményekig.
Ott van például a ránézésre a Moszkauerre emlékeztető, mesefinom Koldustallér, amely valójában igen gazdag ínyencség, hiszen a virágmintás étcsokoládéba olajos magvak: dió, mogyoró, mandula kerül - ezért aztán glutén- és tejmentes is.
Három generáció sütötte a bejglit
Az Auguszt Pavilonban Farkasréten már három generációs csapatmunkában készültek a bejglik. Auguszt Olga, lánya, Auguszta és unokája, Botond együtt nyújtották, töltötték, tekerték fel és sütötték ki a hibátlan karácsonyi süteményt – náluk az a ritkaság, ha megreped a bejgli. Augusztától megtudtuk, hogy a fél kilós Auguszt-bejgli rudakból 20 dekányi a tészta, amihez 30 deka tölteléket tesznek. Idén először - közkívánatra – limitált mennyiségben pisztáciást is sütöttek.
Nálunk a bejgli mézzel és aranymazsolával készül, ezért marad puha, és sokáig eláll
– mondta a 4 gyermekes édesanya, miközben megigazította nagyfia cukrászkötényének ingujját. Botond már javában besegít édesanyjának és a mamának sütni. Amíg készült az Auguszt-bejgli, az is kisült, hogy 1990-ben ez még a Playboy újság érdeklődését is felkeltette...
Miután a repedésmentes, tökéletesre sikerült bejglik elkészültek, Auguszt Olga felidézte saját karácsonyi emlékeit.
Édesapámék régen feldíszített karácsonyfát is árultak a cukrászdában úgy, hogy a kis méretű fenyőfákra édesapám készített szaloncukrot. A vendégek megrendelhették, hogy milyet kérnek és milyen színű papírban legyen. E szerint díszítették fel egyéni igények alapján a kicsi fákat és így, készen lehetett hazavinni.
– mesélte Olga. A cukrászmester az otthoni gyermekkori emlékeit is megosztotta velünk.
„Ha az unokáimnak mesélem, már el sem hiszik. Nem volt ilyen bőség és ajándékhalmaz, mi kaptunk egy kesztyűt vagy egy sapkát. Amikor kitelepítettek minket, Taktaszadán öten laktunk egy szobában, az édesapám ott főzte mellettünk a sparhelten a szaloncukrot, az édesanyám meg éjjel csomagolta, amikor mi már aludtunk. Bejgli mindig volt karácsonykor, meg sütemény, de a vacsora hideg volt, mert az utolsó pillanatig az üzletben voltunk szentestéig, hiszen a krémes tortákat csak frissen lehetett elkészíteni"– tudtuk meg Auguszt Olgától, akit mi is megajándékoztunk egy saját készítésű, fahéjas-almás, karácsonyi fűszerezésű, házi mandulatejjel főzött tápióka desszerttel.
