Így ünnepelte a karácsonyt a híres cukrászcsalád 155 éve élő hagyomány szerint

Auguszt József Fény utcai cukrászdájában köszöntöttük Auguszt József cukrászmestert, aki Budapestért-díjat kapott. A 155 éves Auguszt-cukrászdinasztia másik ágát, Auguszt Olgát és Auguszta lányát az Auguszt Pavilonban, Farkasréten látogattuk meg, ahol egy 3 generációs bejglisütésbe kukkanthattunk bele, miközben Olga régi karácsonyokat idézett fel.

Auguszt karácsony: mézeskalács és Budapestért-díj (Fotó: Fodor Erika)

Koldustallér karácsonyra

Auguszt József Fény utcai cukrászdájában maga a cukrászmester ül a kasszánál, lassan 20 éve. Ez azonban nem azt jelenti, hogy ne ő sütne kora hajnaltól a műhelyben. Nyitásra minden kész, jöhetnek a vendégek, akiknek így a pénztárgépnél lehetőségük van arra, hogy pár szót váltsanak a mesterrel, aki 1971 óta, több mint fél évszázada süti nekik a süteményeket, és a mai napig ő érkezik elsőnek.

Auguszt József cukrászmester - 20 éve a kasszánál, 50 éve a szakmában a Fény utcában (Fotó: Fodor Erika)

Reggel 5-kor már itt vagyok. Én indítom el a sütőt, bekapcsolom a kelesztőt, főzök kávét a dolgozóknak, ezzel várom őket, mire bejönnek. Azután általában megfőzöm a krémest, van itt munka, de én szeretem. Azt mondják, hogy dolgozni kell, sok vizet inni, keveset enni és sétálni, és akkor az ember sokáig él

– adta meg a hosszú élet receptjét Auguszt József. A cukrászmester hozzátette: a két lány még kicsi, őket még útjukra kell indítani, addig még itt lesz és dolgozik.

Auguszt József Fény utcai cukrászdájának emeletén karácsony előtt díszcsomagolásban várták a vendégeket a finomabbnál finomabb édes ajándékok: a klasszikus bejglitől a diós, mákos patkón, keleti különlegességeken keresztül a hagyományos karácsonyi süteményekig.

@fodorerikastory A 155 éves Auguszt cukrászdinasztia Fény utcai üzletében Auguszt József viszi tovább a hagyományt és a minőséget - lassan 55 éve. A Budapestért-díjas cukrászmester feleségével, Ibolyával együtt dolgozik, és újítja meg a klasszikus kínálatot. #Augusztsütik💕 @Ibolya Auguszt ♬ eredeti hang - fodorerikastory

Ott van például a ránézésre a Moszkauerre emlékeztető, mesefinom Koldustallér, amely valójában igen gazdag ínyencség, hiszen a virágmintás étcsokoládéba olajos magvak: dió, mogyoró, mandula kerül - ezért aztán glutén- és tejmentes is.

Három generáció sütötte a bejglit

Auguszt Olga-féle zserbó, ami tulajdonképpen kiváltja a diós bejglit is (Fotó: Fodor Erika)

Az Auguszt Pavilonban Farkasréten már három generációs csapatmunkában készültek a bejglik. Auguszt Olga, lánya, Auguszta és unokája, Botond együtt nyújtották, töltötték, tekerték fel és sütötték ki a hibátlan karácsonyi süteményt – náluk az a ritkaság, ha megreped a bejgli. Augusztától megtudtuk, hogy a fél kilós Auguszt-bejgli rudakból 20 dekányi a tészta, amihez 30 deka tölteléket tesznek. Idén először - közkívánatra – limitált mennyiségben pisztáciást is sütöttek.