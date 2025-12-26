RETRO RÁDIÓ

Így ünnepelte a karácsonyt a híres cukrászcsalád 155 éve élő hagyomány szerint

Bekukkanthattunk az Auguszt cukrászdinasztia mindkét ágának karácsonyi készülődésébe. Azt is elmesélték, hogyan telik náluk a karácsony, immár 155 éve.

Megosztás
Szerző: Fodor Erika
Létrehozva: 2025.12.26. 18:45
auguszt józsef auguszt olga karácsony cukrászda sütemény

Auguszt József Fény utcai cukrászdájában köszöntöttük Auguszt József cukrászmestert, aki Budapestért-díjat kapott. A 155 éves Auguszt-cukrászdinasztia másik ágát, Auguszt Olgát és Auguszta lányát az Auguszt Pavilonban, Farkasréten látogattuk meg, ahol egy 3 generációs bejglisütésbe kukkanthattunk bele, miközben Olga régi karácsonyokat idézett fel.

Auguszt karácsony
Auguszt karácsony: mézeskalács és Budapestért-díj (Fotó: Fodor Erika)

Koldustallér karácsonyra 

Auguszt József Fény utcai cukrászdájában maga a cukrászmester ül a kasszánál, lassan 20 éve. Ez azonban nem azt jelenti, hogy ne ő sütne kora hajnaltól a műhelyben. Nyitásra minden kész, jöhetnek a vendégek, akiknek így a pénztárgépnél lehetőségük van arra, hogy pár szót váltsanak a mesterrel, aki 1971 óta, több mint fél évszázada süti nekik a süteményeket, és a mai napig ő érkezik elsőnek.

Auguszt József cukrászmester - 20 éve a kasszánál, 50 éve a szakmában a Fény utcában (Fotó: Fodor Erika)

Reggel 5-kor már itt vagyok. Én indítom el a sütőt, bekapcsolom a kelesztőt, főzök kávét a dolgozóknak, ezzel várom őket, mire bejönnek. Azután általában megfőzöm a krémest, van itt munka, de én szeretem. Azt mondják, hogy dolgozni kell, sok vizet inni, keveset enni és sétálni, és akkor az ember sokáig él 

– adta meg a hosszú élet receptjét Auguszt József. A cukrászmester hozzátette: a két lány még kicsi, őket még útjukra kell indítani, addig még itt lesz és dolgozik.

@fodorerikastory Auguszt József viszi tovább - feleségével, Ibolyával - a 155 éves cukrászdinasztia fiú ágát az Auguszt Fény utcai üzletben. Több, mint 50 éve dolgozik cukrászmesterként, munkáját Budapestért-díjjal is elismerték.#Augusztsütik💕 @Ibolya Auguszt ♬ eredeti hang - fodorerikastory

Auguszt József Fény utcai cukrászdájának emeletén karácsony előtt díszcsomagolásban várták a vendégeket a finomabbnál finomabb édes ajándékok: a klasszikus bejglitől a diós, mákos patkón, keleti különlegességeken keresztül a hagyományos karácsonyi süteményekig. 

@fodorerikastory A 155 éves Auguszt cukrászdinasztia Fény utcai üzletében Auguszt József viszi tovább a hagyományt és a minőséget - lassan 55 éve. A Budapestért-díjas cukrászmester feleségével, Ibolyával együtt dolgozik, és újítja meg a klasszikus kínálatot.#Augusztsütik💕 @Ibolya Auguszt ♬ eredeti hang - fodorerikastory

Ott van például a ránézésre a Moszkauerre emlékeztető, mesefinom Koldustallér, amely valójában igen gazdag ínyencség, hiszen a virágmintás étcsokoládéba olajos magvak: dió, mogyoró, mandula kerül - ezért aztán glutén- és tejmentes is.

Három generáció sütötte a bejglit

Auguszt Olga-féle zserbó, ami tulajdonképpen kiváltja a diós bejglit is (Fotó: Fodor Erika)

Az Auguszt Pavilonban Farkasréten már három generációs csapatmunkában készültek a bejglik. Auguszt Olga, lánya, Auguszta és unokája, Botond együtt nyújtották, töltötték, tekerték fel és sütötték ki a hibátlan karácsonyi süteményt – náluk az a ritkaság, ha megreped a bejgli. Augusztától megtudtuk, hogy a fél kilós Auguszt-bejgli rudakból 20 dekányi a tészta, amihez 30 deka tölteléket tesznek. Idén először - közkívánatra – limitált mennyiségben pisztáciást is sütöttek.

3 generáció süt együtt az Auguszt Pavilonban (Fotó: Fodor Erika)

Nálunk a bejgli mézzel és aranymazsolával készül, ezért marad puha, és sokáig eláll 

– mondta a 4 gyermekes édesanya, miközben megigazította nagyfia cukrászkötényének ingujját. Botond már javában besegít édesanyjának és a mamának sütni. Amíg készült az Auguszt-bejgli, az is kisült, hogy 1990-ben ez még a Playboy újság érdeklődését is felkeltette...

Miután a repedésmentes, tökéletesre sikerült bejglik elkészültek, Auguszt Olga felidézte saját karácsonyi emlékeit.

Édesapámék régen feldíszített karácsonyfát is árultak a cukrászdában úgy, hogy a kis méretű fenyőfákra édesapám készített szaloncukrot.  A vendégek megrendelhették, hogy milyet kérnek és milyen színű papírban legyen. E szerint díszítették fel egyéni igények alapján a kicsi fákat és így, készen lehetett hazavinni.

– mesélte Olga. A cukrászmester az otthoni gyermekkori emlékeit is megosztotta velünk.

@fodorerikastory Auguszt Olga az Auguszta lányával és Botond unokájával való közös bejglisütés után mesélt régi karácsonyaikról- például, amikor Taktaszadára kitelepítették a családot, öten laktak egy szobában, és édesapjuk az ágyuk mellett a sparhelten készítette fondant-ból a szaloncukrot a taktaszadaiaknak…#Augusztsütik💕@Auguszt Pavilon Cukrászda ♬ eredeti hang - fodorerikastory

„Ha az unokáimnak mesélem, már el sem hiszik. Nem volt ilyen bőség és ajándékhalmaz, mi kaptunk egy kesztyűt vagy egy sapkát. Amikor kitelepítettek minket, Taktaszadán öten laktunk egy szobában, az édesapám ott főzte mellettünk a sparhelten a szaloncukrot, az édesanyám meg éjjel csomagolta, amikor mi már aludtunk. Bejgli mindig volt karácsonykor, meg sütemény, de a vacsora hideg volt, mert az utolsó pillanatig az üzletben voltunk szentestéig, hiszen a krémes tortákat csak frissen lehetett elkészíteni"– tudtuk meg Auguszt Olgától, akit mi is megajándékoztunk egy saját készítésű, fahéjas-almás, karácsonyi fűszerezésű, házi mandulatejjel főzött tápióka desszerttel.

Az ünnepekre készülve meglátogattuk a 155 éves Auguszt cukrászdinasztia férfi és női ágát. Auguszt Józsefnél az Auguszt Fényben jártunk, Auguszt Olgával az Auguszt Pavilonban beszélgettünk bejgli-sütés után.

Auguszt karácsony - Látogatóban a 155 éves cukrászdinasztiánál

fotó2025.12.23Fotók: Fodor Erika

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu