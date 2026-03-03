Állatorvos figyelmeztet: Veszélyes a TikTok-trend a kutyáinkra
A kutyák egészségének megőrzése rettentő fontos. Erre figyelmeztetnek az állatorvosok egy új trend kapcsán
Állatorvosok figyelmeztetnek egy TikTok trendre, amelyben különféle rágcsálni valókkal etetik a gazdik a kiskedvenceiket. A nem odafigyelés és a mértékletesség elhanyagolása hatalmas problémákat rejthet a négylábúak életminőségére.
Állatorvosok hívják fel a figyelmet a TikTok trend veszélyeire
A TikTokon megtalálható házikedvenceknek adott finomságok trendjei milliós megtekintéseket eredményeznek, azonban az állatorvosok felhívják a figyelmet, hogy ezek a látszólag szórakoztató divathóbortok könnyedén veszélyeztethetik a kutyák egészségét. Több mint 200 millió bejegyzésben szerepel a „puppuccino” kifejezés, és 924 millióban a virális „sajtadó”, amelyben a tulajdonosok lefilmezik, ahogy sajtdarabokat adnak kutyáiknak: a lényege, hogy amikor kinyitja a gazdi a hűtőajtót a kutya meghallja a sajtfalatok csomagolásának hangját, így a gazdi “kötelező befizetni a sajtadót” a kiskedvence felé. S bár egyre nagyobb népszerűségnek örvend, annál több veszélyt is rejthet magában a kutyák egészségére nézve.
A Medivet & Partners, az Egyesült Királyság egyik vezető állatorvosi szolgáltatójának új elemzése szerint a “sajtadó” kalóriatartalmában megegyezik azzal, mintha egy ember egyszerre több zacskó chips-et enne meg. Egy 30 grammos sajtkocka két és fél zacskó chips-nek felel meg. A puppuccino, pedig egy népszerű kávéházláncban kapható kutyaédesség: egy pohár tejszínhab. Ez is legalább ennyi kalóriatartalommal rendelkezik.
És itt még nem ér véget a sor: egyetlen szelet pizza egy kutya napi kalóriaszükségletének körülbelül 33%-át teszi ki, ami ahhoz hasonlítható, mintha egy ember hat zacskó chips-et fogyasztana, míg egy 190 grammos nyersbőr csont a napi kalóriaszükséglet 78%-át teszi ki, ami 15 zacskó chips elfogyasztásának felel meg.
Elhízás, szívbetegség de akár rák is kialakulhat a túletetésből
Az állatorvosok szerint ezek a számok rávilágítanak arra, hogy a kutyák milyen gyorsan túltáplálhatók, ha rendszeresen kapnak finomságokat, különösen akkor, ha az online trendek inspirálják őket a gyakori nassolásra.
Dr. Reena Patel, a Medivet Pinner partnere elmondta:
Könnyű úgy tekinteni, hogy néhány extra finomság és a vacsora után megosztott maradékok ártalmatlanok, de a túlzott kényeztetés gyorsan túlsúlyhoz és elhízáshoz vezethet. A túlzott testzsír súlyos egészségügyi kockázatokat, az életminőség romlását és a várható élettartam rövidülését vonja maga után. Még a mérsékelten túlsúlyos kutyák is rosszabb egészségi állapotnak vannak kitéve. Ez hozzájárulhat vizeletinkontinenciához, hát- és ínszalagproblémákhoz, légzési nehézségekhez és rákhoz, valamint a szívbetegségek és a cukorbetegség nagyobb kockázatához.
- olvasható az Express cikkében.
