Zelenszkij az olajblokáddal akarja hatalomra juttatni a Tiszát
Politikai nyomásgyakorlás és a magyar gazdaság bedöntése Zelenszkij célja az olajblokáddal. Az ukrán elnök a Barátság kőolajvezeték elzárásával akarja, hogy Magyarországon egy ukrán- és Brüsszelbarát kormány nyerje meg a választásokat.
Semmilyen technikai akadálya nincs a Barátság kőolajvezeték újraindításának. Ezt a tegnapi műholdfelvételek is bizonyítják. Emiatt Orbán Viktor miniszterelnök ismét felszólította az ukrán elnököt, hogy fejezze be a politikai zsarolást és indítsa újra a vezetéken való olaj szállítást. Azonban erre Zelenszkij nem hajlandó, ugyanis az ukrán vezetés egy kiemelt célja, hogy ezzel gazdasági káoszt okozzon Magyarországon, ami miatt a választók áprilisban egy ukrán barát kormányt fognak megszavazni.
Tegnap Orbán Viktor a közösségi oldalán tett közzé egy képet, amelyen a Barátság kőolajvezeték műholdas felvétele látható. A fotón tökéletesen látszik, hogy a vezetéken semmilyen sérülés nem gátolja az olajszállítást. Ráadásul Volodimir Zelenszkij tegnap este egy interjúban elismerte, hogy már régen helyreállították a korábbi dróntámadás okozta károkat. Ebből kifolyólag világossá vált, hogy a vezeték elzárásan oka puszták egy politikai döntés volt, amivel Magyarországot zsarolják
A Barátság kőolajvezeték elzárásával akarja hatalomra juttatni a Tisza Pártot Ukrajna
Ukrajna politikai nyomásgyakorlásra használja a Barátság vezetéket, így próbál kormányváltást előidézni Magyarországon egy üzemanyagválságot, jelentős áremelkedést és ezen keresztül egy olyan kormányváltást, amelyet követően egy olyan kormány kerülne hatalomra, amely támogatná Ukrajna céljait.
Mint az ismert, Zelenszkij már 2027-ben szeretne az Európai Unió tagállamai közé tartozni, hogy még több pénzt és fegyvert szerezhessen, amivel tovább tudja folytatni a háborút. Azonban ezen törekvéseit a magyar kormány sorozatosan megakadályozza, ezért az ukránok most minden erejüket bevetve azon dolgoznak, hogy a Magyar Péter által vezetett Tisza párt nyerje meg a tavaszi országgyűlési választásokat, mivel ők végre fogják hajtani Brüsszel és Ukrajna követeléseit.
Kijev számára egyértelmű politikai előnyt jelentene a Tisza Párt győzelme – erről beszélt Bogdan Popov ukrán elemző egy televíziós interjúban. Popov szerint a Tisza Párt győzelme kifejezetten pozitív változásokat jelentene Ukrajna számára, hiszen akkor zöld jelzést kapna Ukrajna az uniós csatlakozásához, magyar katonákat küldenének Kijevbe, valamint Magyarország „belső szövetségessé” válna Ukrajna számára az Európai Unióban
Azt, hogy a Tisza párt az ukránok oldalán áll, az Európai Parlamentben tett nyilatkozataik és az is bizonyítja, hogy az egyik EP képviselőjük néhány nappal ezelőtt megszavazott egy olyan intézkedést, ami az orosz olaj és gáztilalomra vonatkozik.
Ráadásul Magyar Péter a Kapuváron tartott hétvégi kampányeseményén az ukrán olajembargó ügyében kijelentette: szerinte nem Ukrajna felelős azért, hogy Magyarország nem jut kőolajhoz a Barátság vezetéken. Ebből is látszik, hogy nem mondhat mást, mivel pártja teljesmértékben behódolt a brüsszeli és ukrán akaratnak.
Magyar Péter is részt vett a Müncheni konferencián. Orbán Viktor szerint ott német gyámkodás mellett megkötötte titkos paktumát a brüsszeli vezetőkkel. Brüsszel és Kijev támogatásáért cserébe belépteti Magyarországot a háborúzó európai országok közé, és hozzájárul Ukrajna pénzügyi támogatásához. Leválasztja Magyarországot az olcsó olajról és gázról.
A paktum azért titkos, hogy a magyarok a választásokig ne tudhassák meg az igazságot. A paktumnak megfelelően az ukrán-magyar energiacsata ügyében Magyar Péter és a Tisza párt nem a magyarok, hanem Ukrajna oldalára állt.
– hívta fel a követői figyelmét Orbán Viktor a közösségi oldalán.
