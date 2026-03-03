Semmilyen technikai akadálya nincs a Barátság kőolajvezeték újraindításának. Ezt a tegnapi műholdfelvételek is bizonyítják. Emiatt Orbán Viktor miniszterelnök ismét felszólította az ukrán elnököt, hogy fejezze be a politikai zsarolást és indítsa újra a vezetéken való olaj szállítást. Azonban erre Zelenszkij nem hajlandó, ugyanis az ukrán vezetés egy kiemelt célja, hogy ezzel gazdasági káoszt okozzon Magyarországon, ami miatt a választók áprilisban egy ukrán barát kormányt fognak megszavazni.

A Barátság kőolajvezeték elzárása nyílt politikai zsarolás. Fotó: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko Fotó: Szerhij Dolzsenko

Tegnap Orbán Viktor a közösségi oldalán tett közzé egy képet, amelyen a Barátság kőolajvezeték műholdas felvétele látható. A fotón tökéletesen látszik, hogy a vezetéken semmilyen sérülés nem gátolja az olajszállítást. Ráadásul Volodimir Zelenszkij tegnap este egy interjúban elismerte, hogy már régen helyreállították a korábbi dróntámadás okozta károkat. Ebből kifolyólag világossá vált, hogy a vezeték elzárásan oka puszták egy politikai döntés volt, amivel Magyarországot zsarolják

A Barátság kőolajvezeték elzárásával akarja hatalomra juttatni a Tisza Pártot Ukrajna

Ukrajna politikai nyomásgyakorlásra használja a Barátság vezetéket, így próbál kormányváltást előidézni Magyarországon egy üzemanyagválságot, jelentős áremelkedést és ezen keresztül egy olyan kormányváltást, amelyet követően egy olyan kormány kerülne hatalomra, amely támogatná Ukrajna céljait.

Mint az ismert, Zelenszkij már 2027-ben szeretne az Európai Unió tagállamai közé tartozni, hogy még több pénzt és fegyvert szerezhessen, amivel tovább tudja folytatni a háborút. Azonban ezen törekvéseit a magyar kormány sorozatosan megakadályozza, ezért az ukránok most minden erejüket bevetve azon dolgoznak, hogy a Magyar Péter által vezetett Tisza párt nyerje meg a tavaszi országgyűlési választásokat, mivel ők végre fogják hajtani Brüsszel és Ukrajna követeléseit.

Kijev számára egyértelmű politikai előnyt jelentene a Tisza Párt győzelme – erről beszélt Bogdan Popov ukrán elemző egy televíziós interjúban. Popov szerint a Tisza Párt győzelme kifejezetten pozitív változásokat jelentene Ukrajna számára, hiszen akkor zöld jelzést kapna Ukrajna az uniós csatlakozásához, magyar katonákat küldenének Kijevbe, valamint Magyarország „belső szövetségessé” válna Ukrajna számára az Európai Unióban