Zelenszkij elismerte: Nincsen szándék a Barátság kőolajvezeték megnyitására
Szerinte inkább hálásnak kéne lennünk.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentette, hogy Kijevben nincs „akarat” visszakapcsolni az orosz kőolajszállítást, elismerve, hogy nem technikai, hanem politikai okokból tartja fenn a kőolajblokádot. Újraindítani a Barátság kőolajvezetéket „senkinek sincs szándéka”, ismerte el. Továbbá azt is megjegyezte, hogy inkább hálásnak kéne lenni, hogy ezt tette.
Zelenszkij szerint hálásnak kell lenni, hogy elzárta a vezetéket. Ön szerint?
- írja Orbán Balázs a Facebookon.
