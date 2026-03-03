RETRO RÁDIÓ

Zelenszkij elismerte: Nincsen szándék a Barátság kőolajvezeték megnyitására

Szerinte inkább hálásnak kéne lennünk.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.03. 07:58
Módosítva: 2026.03.03. 08:06
volodimir zelenszkij Barátság kőolajvezeték orbán balázs

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentette, hogy Kijevben nincs „akarat” visszakapcsolni az orosz kőolajszállítást, elismerve, hogy nem technikai, hanem politikai okokból tartja fenn a kőolajblokádot. Újraindítani a Barátság kőolajvezetéket „senkinek sincs szándéka”, ismerte el. Továbbá azt is megjegyezte, hogy inkább hálásnak kéne lenni, hogy ezt tette.

Zelenszkij szerint hálásnak kell lenni, hogy elzárta a vezetéket. Ön szerint?

 - írja Orbán Balázs a Facebookon.

 

