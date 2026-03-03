Szentkirályi Alexandra meglátogatott egy kárpátaljai családot - Videó
A Tisza szerint a háború csak riogatás, de itt a rideg valóság.
Az áprilisi választással sorsot választunk magunknak: mi is ilyen tragédiákat élünk majd át, vagy kimaradunk a háborúból. A Tisza szerint nincs is háború, néppárti főnökeik pedig magyar katonákat akarnak küldeni a frontra. A szívünk mélyén mindannyian tudjuk: a béke az egyetlen út, amelyen a jövőnk biztonságban lehet.
Kitti és a családja már nagyon sok embert veszített el a háború miatt. Sebestyén József is a közelükben élt, akit az ukrán toborzótisztek erőszakkal rángattak be az autóba, majd verték halálra a kiképzőtáborban. Leírhatatlan az a sok gyász és fájdalom, amit ez az édesanya megél a háború miatt - és még mennyien gyászolnak rajta kívül!
Íme Szentkirályi Alexandra érzelmes interjúja Kittivel:
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre