Szentkirályi Alexandra meglátogatott egy kárpátaljai családot - Videó

Az áprilisi választással sorsot választunk magunknak: mi is ilyen tragédiákat élünk majd át, vagy kimaradunk a háborúból. A Tisza szerint nincs is háború, néppárti főnökeik pedig magyar katonákat akarnak küldeni a frontra. A szívünk mélyén mindannyian tudjuk: a béke az egyetlen út, amelyen a jövőnk biztonságban lehet.

Kitti és a családja már nagyon sok embert veszített el a háború miatt. Sebestyén József is a közelükben élt, akit az ukrán toborzótisztek erőszakkal rángattak be az autóba, majd verték halálra a kiképzőtáborban. Leírhatatlan az a sok gyász és fájdalom, amit ez az édesanya megél a háború miatt - és még mennyien gyászolnak rajta kívül!

Íme Szentkirályi Alexandra érzelmes interjúja Kittivel: