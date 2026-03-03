RETRO RÁDIÓ

Szentkirályi Alexandra meglátogatott egy kárpátaljai családot - Videó

A Tisza szerint a háború csak riogatás, de itt a rideg valóság.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.03. 08:52
Az áprilisi választással sorsot választunk magunknak: mi is ilyen tragédiákat élünk majd át, vagy kimaradunk a háborúból. A Tisza szerint nincs is háború, néppárti főnökeik pedig magyar katonákat akarnak küldeni a frontra. A szívünk mélyén mindannyian tudjuk: a béke az egyetlen út, amelyen a jövőnk biztonságban lehet.

Kitti és a családja már nagyon sok embert veszített el a háború miatt. Sebestyén József is a közelükben élt, akit az ukrán toborzótisztek erőszakkal rángattak be az autóba, majd verték halálra a kiképzőtáborban. Leírhatatlan az a sok gyász és fájdalom, amit ez az édesanya megél a háború miatt - és még mennyien gyászolnak rajta kívül! 

Íme Szentkirályi Alexandra érzelmes interjúja Kittivel: 

