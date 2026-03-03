Kiderült a titok: Risztov Éva óvszerbe rejtett zseléket dugott a fürdőruhájába

Bochkor Gábor új műsorvezetőtársa, Risztov Éva már az első adás alkalmával hihetetlenül vicces pillanatokat okozott a stúdióban, ahol először megállt a levegő, majd hangos nevetésben tört ki a stáb.

Risztov Éva hétfőn reggel érkezett Bochkorék mellé (Forrás: Mediaworks Archív)

Risztov Éva hétfőn debütált Bochkorék mellett – erős sztorival kezdett

Risztov Éva olimpiai bajnok március 2-án debütált a Retro Rádió reggeli műsorvezetői csapatában, ahol Bochkor Gábor és Háder György mellett foglalt helyet. Az olimpiai bajnok úszó pénteken még meghatódva búcsúzott a Nemzeti Sportrádió hallgatóitól, hétfőn pedig már új kihívás várta - olvasható a Ripost cikkében.

A beszélgetés során természetesen szóba került a sport is, ám az ártatlannak tűnő téma igazi pikantériával bírt. A londoni aranyérmes klasszis ezúttal nem az érmeiről mesélt, hanem egy egészen szokatlan megoldásról, amelyet még 2011-ben, nyílt vízi úszóként alkalmazott.



Nyílt vizi úszó voltam és ott ugye a hosszú távra viszel magaddal izotóniás italt és zselét. És akkoriban nem tudtam - ez 2011- hogyan viszem magammal úszáskor, hogyan teszem bele a fürdőruhámba. Hát, én azt találtam ki, hogy egy óvszerbe tettem bele a tápláló zselét, kötöttem rá csomót és beledugtam a fürdőruhám fenekébe. És amikor úsztam, kitéptem az óvszert, elharaptam és abból ittam a zselét

- fejtette ki sajátos élményét az egykori úszónő.

A stúdióban néhány pillanatra döbbent csend lett, majd kitört a nevetés. Az úszónő maga is hozzátette:

Kellemetlen tudom, de benne van a közvetítésekben, hogy úszás közben óvszerből iszom a zselét.

A történet hallatán Bochkorék felváltva poénkodtak azon, hogy Évánál kettő ilyen „tartalék” is volt, amelyek hurkaként lógtak a fürdőruhája alatt.