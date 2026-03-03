Hernádi Zsolt MOL-vezér helyzetértékelése: az ukrán olajblokádnak politikai oka van
Orbán Viktor egyetért az állítással.
Hernádi Zsolt MOL-vezér helyzetértékelése: az ukrán olajblokádnak politikai oka van.
Hát persze!!
Az ukrán olajblokád Zelenszkij elnök politikai zsarolása. Azért csinálja, hogy a Tiszát hatalomra segítse.
Magyarország nem hagyja magát! Letörjük az olajblokádot és megvédjük Magyarország energiaellátását.
- írja Orbán Viktor a Facebookon.
Ezt egyébként maga Zelenszkij is elismerte. Erről bővebben korábbi cikkünkben írtunk.
