Hernádi Zsolt MOL-vezér helyzetértékelése: az ukrán olajblokádnak politikai oka van

Orbán Viktor egyetért az állítással.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.03. 07:50
Módosítva: 2026.03.03. 08:35
Hernádi Zsolt MOL-vezér helyzetértékelése: az ukrán olajblokádnak politikai oka van.

Hát persze!!

Az ukrán olajblokád Zelenszkij elnök politikai zsarolása. Azért csinálja, hogy a Tiszát hatalomra segítse.

Magyarország nem hagyja magát! Letörjük az olajblokádot és megvédjük Magyarország energiaellátását. 

- írja Orbán Viktor a Facebookon.

Ezt egyébként maga Zelenszkij is elismerte. Erről bővebben korábbi cikkünkben írtunk.

 

