Máté, a mikrovilág felfedezője: sokkoló, mit rejtett egy szimpla mosószóda!
Sokszor nem is sejtenénk, hogy milyen titkos világokat rejthet az otthonunk. Legalábbis, Pintér Máté képeit látva ez jut az embereknek az eszébe, hiszen kész mikrovilágokat képes felfedni egyetlen mikroszkóppal. A fiatal hobbifotós a négy fal közötti kalandor. Elképesztő, hogy mit fedezett fel a mosószódában!
Pintér Máté egy olyan rejtélyfejtő mester, aki napközben szoftverfejlesztőként keresi a kenyerét, szabadidejében pedig kalandokra indul – a saját otthonában! Egy retró, 1980-as évekbeli labormikroszkóppal és a fényképezőgépével titokzatos mikrovilágokat tár fel. Nemrég a fürdőszobájához vitte a kutatóösztöne, ahol egy egész erdőre bukkant! Ezt látnod kell!
Milyen mikrovilágokat talált Pintér Máté?
A szegedi hobbifotós 2020 óta él-hal a mikroszkópiáért. A koronavírus miatti lezárások sokakat kibillentett a komfortzónájából: ki egyedül, unottan tévézett, esetleg begubózva olvasott az otthon végzett meló után, vagy csak átaludta a fél napot - nade Máté, ő kreatív énjét vette elő. Mivel a koronavírus-szabályok miatt nem élhetett szenvedélyének, az asztrofotózásnak, amellyel egész univerzumokat kapott lencsevégre és osztott meg a közösségi oldalán, jobbára ezt tette: újra gondolta a hobbifotózást és ahelyett, hogy Szeged és környékén kattintgatott volna, az akkori saját lakását fedezte fel. Harminc négyzetméteren mikrovilágokat fedezett fel a mikroszkópja segítségével.
„Mindenféle hobbim volt, és amikor beszorultam a Covid idején az akkori 30 négyzetméteres lakásomba, a munkám és a szűk tér volt csak. Gondoltam, ha már asztrofotózni nem mehetek ki az éjszakai tilalom miatt, a nagyon távoliak helyett nézzük a nagyon közeli dolgokat. Imádom csinálni ezt!” – lelkendezett korábban Máté a Ripostnak, akinek szenvedélye azóta is tart és hatja, hogy bármi, ami a keze ügyébe kerül, közelebbről megvizsgálja – legyen szó mondjuk gyümölcsökről, zöldségekről. Nem is hinnéd, hogy egy paradicsom milyen titkokat rejt!
A fürdőszoba erdeje
Olyan lélegzetelállító fotókat készített az elmúlt évek alatt, hogy a srácra a National Geographic Magyarország is felfigyelt már és rendre beválogatják lapjukba fotóit. Február végén Máté újra felfedező útra indult a lakásában, és ezúttal ösztöne a fürdőszobába vitte, ahol a mosószódát ragadta meg. Néhány szemet kivett a dobozából, majd alaposan megvizsgálta mikroszkópjával.
A mikroszkópia számomra legérdekesebb tulajdonsága, hogy hétköznapi dolgokra teljesen más szemmel néz az ember, miután látja a róla készült, szerintem lenyűgöző fotókat
– kezdte el mesélni Máté a Metropolnak.
A hobbifotós szerint nem is gondolnánk, hogy a mosószóda kristályai milyen titkokat rejthetnek. A kristályok például eltérő formákban jelennek meg, amik közelről megvizsgálva megmozgatják az ember fantáziáját.
Máté szerint a fenti fotón olyan, mintha egy erdő rajzolódna ki. Szerinted?
Sokszor fákra, erdőre emlékeztetnek a fotókon látottak, máskor pedig dombokra, hegységekre. Gyakran úgynevezett kettőstörő tulajdonsággal is rendelkeznek a mosószóda-kristályok, azaz polarizált fény hatására színesnek tűnnek. A mosószódára ez is igaz
– vallotta be lelkesen a férfi.
Ilyen színes mosószódát még nem láttál:
