Máté, a mikrovilág felfedezője: sokkoló, mit rejtett egy szimpla mosószóda!

Pintér Máté egy olyan rejtélyfejtő mester, aki napközben szoftverfejlesztőként keresi a kenyerét, szabadidejében pedig kalandokra indul – a saját otthonában! Egy retró, 1980-as évekbeli labormikroszkóppal és a fényképezőgépével titokzatos mikrovilágokat tár fel. Nemrég a fürdőszobájához vitte a kutatóösztöne, ahol egy egész erdőre bukkant! Ezt látnod kell!

Pintér Máté mikrovilágokat fedez fel / Fotó: Pintér Máté - mikroszkópia Facebook-oldal

Milyen mikrovilágokat talált Pintér Máté?

A szegedi hobbifotós 2020 óta él-hal a mikroszkópiáért. A koronavírus miatti lezárások sokakat kibillentett a komfortzónájából: ki egyedül, unottan tévézett, esetleg begubózva olvasott az otthon végzett meló után, vagy csak átaludta a fél napot - nade Máté, ő kreatív énjét vette elő. Mivel a koronavírus-szabályok miatt nem élhetett szenvedélyének, az asztrofotózásnak, amellyel egész univerzumokat kapott lencsevégre és osztott meg a közösségi oldalán, jobbára ezt tette: újra gondolta a hobbifotózást és ahelyett, hogy Szeged és környékén kattintgatott volna, az akkori saját lakását fedezte fel. Harminc négyzetméteren mikrovilágokat fedezett fel a mikroszkópja segítségével.

„Mindenféle hobbim volt, és amikor beszorultam a Covid idején az akkori 30 négyzetméteres lakásomba, a munkám és a szűk tér volt csak. Gondoltam, ha már asztrofotózni nem mehetek ki az éjszakai tilalom miatt, a nagyon távoliak helyett nézzük a nagyon közeli dolgokat. Imádom csinálni ezt!” – lelkendezett korábban Máté a Ripostnak, akinek szenvedélye azóta is tart és hatja, hogy bármi, ami a keze ügyébe kerül, közelebbről megvizsgálja – legyen szó mondjuk gyümölcsökről, zöldségekről. Nem is hinnéd, hogy egy paradicsom milyen titkokat rejt!

A fürdőszoba erdeje

Olyan lélegzetelállító fotókat készített az elmúlt évek alatt, hogy a srácra a National Geographic Magyarország is felfigyelt már és rendre beválogatják lapjukba fotóit. Február végén Máté újra felfedező útra indult a lakásában, és ezúttal ösztöne a fürdőszobába vitte, ahol a mosószódát ragadta meg. Néhány szemet kivett a dobozából, majd alaposan megvizsgálta mikroszkópjával.

A mikroszkópia számomra legérdekesebb tulajdonsága, hogy hétköznapi dolgokra teljesen más szemmel néz az ember, miután látja a róla készült, szerintem lenyűgöző fotókat

– kezdte el mesélni Máté a Metropolnak.