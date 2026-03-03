Teljesen megbolondul az időjárás: hihetetlen, ami ránk vár

A héten igencsak szeszélyes időjárásra készülhetünk: egyes térségekben hosszabb-rövidebb napsütés várható, míg máshol bármikor megérkezhet egy kiadós zápor vagy zivatar. Megérkezik a tipikus, változékony tavaszi idő.

Meglepetéseket rejteget az időjárás Fotó: unsplash

Kiszámíthatatlanná vált a tavaszi időjárás

Kedden míg keleten hétágra süt a nap, nyugaton beborul az ég, és akár záporok, zivatarok is megzavarhatják a nyugalmat. A hőmérséklet 15-16 fokig kúszik fel.

Szerdán napos-gomolyfelhős idő csábít a szabadba, de nyugaton ismét nagyobb az esély egy kiadós záporra vagy zivatarra. A délkeleti szél is belehúz, a csúcshőmérséklet 15 fok körül alakul.

Csütörtökön végre fellélegezhetünk, sok napsütés, alig néhány felhő lesz. Igazi kellemes, kora tavaszi idő vár ránk 16 fok körüli maximumokkal - írja a köpönyeg.hu.