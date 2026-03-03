RETRO RÁDIÓ

Teljesen megbolondul az időjárás: hihetetlen, ami ránk vár

Megérkezik a szeszélyes tavaszi időjárás.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.03. 06:00
időjárás tavasz napsütés

A héten igencsak szeszélyes időjárásra készülhetünk: egyes térségekben hosszabb-rövidebb napsütés várható, míg máshol bármikor megérkezhet egy kiadós zápor vagy zivatar. Megérkezik a tipikus, változékony tavaszi idő.

Meglepetéseket rejteget az időjárás Fotó: unsplash

Kiszámíthatatlanná vált a tavaszi időjárás

Kedden míg keleten hétágra süt a nap, nyugaton beborul az ég, és akár záporok, zivatarok is megzavarhatják a nyugalmat. A hőmérséklet 15-16 fokig kúszik fel.

Szerdán napos-gomolyfelhős idő csábít a szabadba, de nyugaton ismét nagyobb az esély egy kiadós záporra vagy zivatarra. A délkeleti szél is belehúz, a csúcshőmérséklet 15 fok körül alakul.

Csütörtökön végre fellélegezhetünk, sok napsütés, alig néhány felhő lesz. Igazi kellemes, kora tavaszi idő vár ránk 16 fok körüli maximumokkal - írja a köpönyeg.hu.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
