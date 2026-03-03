Ezen a napon történt a magyar kohászat legszörnyűbb balesete: 13-an vesztek oda
1990. március 3-án hidrogénrobbanás történt az Ózdi Kohászati Üzemekben. Ez volt a hazai kohászat legnagyobb tragédiája. Mutatjuk mi történt azon a sajnálatos napon!
A reggeli órákban, nem sokkal műszakkezdés után hidrogénrobbanás történt az Ózdi Kohászati Üzemekben, napra pontosa 36 évvel ezelőtt. A halálos balesetben tizenhárom ózdi, illetve a város környéki kohász vesztette az életét. A tragikus napon az Ózdi Kohászati Üzemek Folyamatos Acélművében az öntésre váró vasúti kocsin lévő üst, az erre a célra készített beton tartály felett állt, melynek szerepe az volt, hogy ha az üst várakozás közben a benne lévő folyékony vastól kilyukadna, abba folyjon. Ez esetben így is történt. A tragédia azért következett be, mert a tartályban lévő víztől felrobbant. A 13 elhunytat 1990. március 20-án a Gyári temetőben egy közös vállalati megemlékezés keretében búcsúztatták el - írja a Borsod24.
Az aranycsapat egyik tagja ezen a napon született
Hidegkuti Nándor labdarúgó, edző, a legendás Aranycsapat tagja 1922. március 3-án született. 1934-ben kezdte a labdarúgást az Újlaki FC-ben, majd 1940-től a Gázművek, 1943-tól az Elektromos, 1945-től a Herminamezei AC, majd 1946-tól 1958-ig az MTK 68-szoros válogatott játékosa volt. 1952-ben az olimpiai bajnok, 1954-ben a vb-ezüstérmes csapat tagjaként játszott. 1959 óta az MTK, a Fiorentina, a Mantova, a Győr, a Tatabánya, a Spartacus és a kairói National edzője volt, Dubaiban is dolgozott két évig.
179 éve született a telefon feltalálója
Alexander Graham Bell skót születésű amerikai fizikus, a siketoktatási rendszer kidolgozója 1847. március 3-án született Skóciában. Ő volt az első, gyakorlatban is hasznosítható telefon szabadalmaztatója 1876-ban és egyben a National Geographic Society egyik alapító tagja és második elnöke is.
Egy magyar sakknagymester is született ezen a napon
Maróczy Géza mérnök, sakkozó nagymester, sakkolimpiai bajnok 156 évvel ezelőtt született Szegeden és 1951. május 29-én hunyt el Budapesten. Az 1906. októberre számított 2820-as Élő-pontszámával a sakkozók örökranglistáján ma is az első tízben állna. Magyar sakkozó ezt a pontszámot azóta sem tudta elérni. 1951-ben hunyt el, mint az Országos Társadalombiztosító Intézet igazgatója, sírja a Kerepesi temetőben védelem alatt áll.
Érkeznek a családi pótlékok is
Az előző hónapra járó családi pótlékot, a gyermekgondozást segítő ellátást, a gyermeknevelési támogatást, a fogyatékossági támogatást, valamint a vakok személyi járadékát az adott hónap 2-6. napja között szokták utalni, főszabály szerint a második munkanapon. Ez a nap márciusban 3-ára, vagyis keddre esik.
Ma van a békéért küzdő írók világnapja
A békért küzdők világnapját (World Peace Day for the Writer) a Nemzetközi Pen Club hirdette meg még 1984 júniusában. A világnap elsődleges célja az, hogy emlékeztessen az írók felelősségére a béke megőrzésében, valamint tiltakozzon a gondolatszabadság elnyomása és a cenzúra ellen.
Négy helyen várják az életmentő véradókat ma Budapesten
- 07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19-21.)
- 12:00-19:00 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)
- 08:00-14:00 óra között a Délpesti Területi Vérellátó Intézetben (1204. Budapest, Köves út 1.)
- 12:00-18:00 óra között pedig a Corvin Plazában (1083. Budapest, Futó utca 37.)
Ma már közel 15 fok lesz
A koponyeg.hu szerint kedden gyengén vagy közepesen felhős ég mellett többórás napsütés várható, csapadék nélkül. Hajnalban +4 fok köré hűl a levegő, délutánra 14 fok lehet a csúcshőmérséklet.
Bridgerton kvízest lesz a Fiktív Caféban
A nagysikerű sorozat, a Bridgerton világa ezúttal a Fiktív Caféban elevenedik meg március 3-án. Aki betéve tudja, hogy melyik évadban milyen jeles események történtek, ismeri az összes intrikát és felismeri az idézeteket egy fél mondatból, annak mindenképpen a kvízesten a helye. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre