Ezen a napon történt a magyar kohászat legszörnyűbb balesete: 13-an vesztek oda

A reggeli órákban, nem sokkal műszakkezdés után hidrogénrobbanás történt az Ózdi Kohászati Üzemekben, napra pontosa 36 évvel ezelőtt. A halálos balesetben tizenhárom ózdi, illetve a város környéki kohász vesztette az életét. A tragikus napon az Ózdi Kohászati Üzemek Folyamatos Acélművében az öntésre váró vasúti kocsin lévő üst, az erre a célra készített beton tartály felett állt, melynek szerepe az volt, hogy ha az üst várakozás közben a benne lévő folyékony vastól kilyukadna, abba folyjon. Ez esetben így is történt. A tragédia azért következett be, mert a tartályban lévő víztől felrobbant. A 13 elhunytat 1990. március 20-án a Gyári temetőben egy közös vállalati megemlékezés keretében búcsúztatták el - írja a Borsod24.

Az aranycsapat egyik tagja ezen a napon született

Hidegkuti Nándor labdarúgó, edző, a legendás Aranycsapat tagja 1922. március 3-án született. 1934-ben kezdte a labdarúgást az Újlaki FC-ben, majd 1940-től a Gázművek, 1943-tól az Elektromos, 1945-től a Herminamezei AC, majd 1946-tól 1958-ig az MTK 68-szoros válogatott játékosa volt. 1952-ben az olimpiai bajnok, 1954-ben a vb-ezüstérmes csapat tagjaként játszott. 1959 óta az MTK, a Fiorentina, a Mantova, a Győr, a Tatabánya, a Spartacus és a kairói National edzője volt, Dubaiban is dolgozott két évig.

179 éve született a telefon feltalálója

Alexander Graham Bell skót születésű amerikai fizikus, a siketoktatási rendszer kidolgozója 1847. március 3-án született Skóciában. Ő volt az első, gyakorlatban is hasznosítható telefon szabadalmaztatója 1876-ban és egyben a National Geographic Society egyik alapító tagja és második elnöke is.

Egy magyar sakknagymester is született ezen a napon

Maróczy Géza mérnök, sakkozó nagymester, sakkolimpiai bajnok 156 évvel ezelőtt született Szegeden és 1951. május 29-én hunyt el Budapesten. Az 1906. októberre számított 2820-as Élő-pontszámával a sakkozók örökranglistáján ma is az első tízben állna. Magyar sakkozó ezt a pontszámot azóta sem tudta elérni. 1951-ben hunyt el, mint az Országos Társadalombiztosító Intézet igazgatója, sírja a Kerepesi temetőben védelem alatt áll.