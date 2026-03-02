RETRO RÁDIÓ

Virág alakú tojás a tavasz új slágere, így készül az ehető finomság

Kápráztasd el a vendégeidet, családtagjaidat! Pofonegyszerű trükk áll a virág alakú tojás hátterében.

Szerző: B.P.
Létrehozva: 2026.03.02. 17:00
Berobbant a tavasz, virágba borítva a tájat. Élvezd te is az újjászületés évszakát, dobd fel az asztalt a tavasz új slágerével! Mutatjuk, hogy készül a virág alakú tojás!

A tojás örök sláger au étkezőasztalon. De vajon hogy készül a virág alakú tojás?
Így készül a virág alakú tojás

Elképesztően látványos és meglepően bonyolultnak tűnik a virág alakú tojás elkészítése. Pedig a megvalósítás pofonegyszerű! Fogd a főtt tojást, tekerd fóliába, majd gumizz köré jó szorosan négy fanyársat, amik benyomják a tojás oldalát. 15 perc után  távolítsd el a gumit, a fanyársakat és a fóliát. Az így „behorpasztott” tojást szeleteld fel és kész is a virág alakú tojás!

A Liz & Jeff Facebook-oldal közzétette a virág alakú tojás elkészítésének videóját. Íme! 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
