Virág alakú tojás a tavasz új slágere, így készül az ehető finomság
Kápráztasd el a vendégeidet, családtagjaidat! Pofonegyszerű trükk áll a virág alakú tojás hátterében.
Berobbant a tavasz, virágba borítva a tájat. Élvezd te is az újjászületés évszakát, dobd fel az asztalt a tavasz új slágerével! Mutatjuk, hogy készül a virág alakú tojás!
Így készül a virág alakú tojás
Elképesztően látványos és meglepően bonyolultnak tűnik a virág alakú tojás elkészítése. Pedig a megvalósítás pofonegyszerű! Fogd a főtt tojást, tekerd fóliába, majd gumizz köré jó szorosan négy fanyársat, amik benyomják a tojás oldalát. 15 perc után távolítsd el a gumit, a fanyársakat és a fóliát. Az így „behorpasztott” tojást szeleteld fel és kész is a virág alakú tojás!
A Liz & Jeff Facebook-oldal közzétette a virág alakú tojás elkészítésének videóját. Íme!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre