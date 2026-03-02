Virág alakú tojás a tavasz új slágere, így készül az ehető finomság

Berobbant a tavasz, virágba borítva a tájat. Élvezd te is az újjászületés évszakát, dobd fel az asztalt a tavasz új slágerével! Mutatjuk, hogy készül a virág alakú tojás!

Virág alakú tojás az új szenzáció (Fotó: Pexels)

Így készül a virág alakú tojás

Elképesztően látványos és meglepően bonyolultnak tűnik a virág alakú tojás elkészítése. Pedig a megvalósítás pofonegyszerű! Fogd a főtt tojást, tekerd fóliába, majd gumizz köré jó szorosan négy fanyársat, amik benyomják a tojás oldalát. 15 perc után távolítsd el a gumit, a fanyársakat és a fóliát. Az így „behorpasztott” tojást szeleteld fel és kész is a virág alakú tojás!

A Liz & Jeff Facebook-oldal közzétette a virág alakú tojás elkészítésének videóját. Íme!