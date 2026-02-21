Valami újra vágysz reggelire? Becsomagolt buggyantott tojás az új sláger

Feldobnád a család hétvégi reggelijét? Próbáld ki a becsomagolt buggyantott tojást, csak egy apró csavar kell az elkészítéséhez, ám a végeredmény igazán látványos és finom!

Becsomagolt buggyantott tojás az új sláger, melyhez csak tojás kell, olaj és egy apró kis csavar (Fotó: Pexels)

Nem csak jól néz ki, de finom is a becsomagolt buggyantott tojás!

Aki tud tükörtojást készíteni, annak a becsomagolt buggyantott tojás sem okoz majd gondot! Törj fel két tojást egy lábosba úgy, hogy a sárgája egyben maradjon, majd egy lyukacsos szűrőkanálon át öntsd egy olajjal kikent serpenyőbe a fehérjét úgy, hogy a sárgája a kanálon maradjon. Egyengesd el lepényalakúvá a fehérjét serpenyőben, a közepére pedig csúsztasd rá a két sárgáját. Takard le egy fedővel és hagyd főni egy kicsit, hogy a sárgája buggyantott legyen. Ha megvan, a két tojássárgájára négy oldalról hajtogasd rá a fehérjét. Az így becsomagolt tojást ízlés szerint sózd, borsozd, és tálalhatod is.

Nézd meg Lana Petrenko praktikájának beszédes és látványos videóját, melyet a Facebook-oldalán tett közzé!