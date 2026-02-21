RETRO RÁDIÓ

Valami újra vágysz reggelire? Becsomagolt buggyantott tojás az új sláger

Látványos, könnyű és finom. Így készül a becsomagolt buggyantott tojás!

Megosztás
Szerző: B.P.
Létrehozva: 2026.02.21. 06:30
reggeli praktika tojás

Feldobnád a család hétvégi reggelijét? Próbáld ki a becsomagolt buggyantott tojást, csak egy apró csavar kell az elkészítéséhez, ám a végeredmény igazán látványos és finom!

Csak tojás kell, olaj és egy apró kis trükk kell, és kész is a becsomagolt buggyantott tojás
Becsomagolt buggyantott tojás az új sláger, melyhez csak tojás kell, olaj és egy apró kis csavar (Fotó: Pexels)

Nem csak jól néz ki, de finom is a becsomagolt buggyantott tojás!

Aki tud tükörtojást készíteni, annak a becsomagolt buggyantott tojás sem okoz majd gondot! Törj fel két tojást egy lábosba úgy, hogy a sárgája egyben maradjon, majd egy lyukacsos szűrőkanálon át öntsd egy olajjal kikent serpenyőbe a fehérjét úgy, hogy a sárgája a kanálon maradjon. Egyengesd el lepényalakúvá a fehérjét serpenyőben, a közepére pedig csúsztasd rá a két sárgáját. Takard le egy fedővel és hagyd főni egy kicsit, hogy a sárgája buggyantott legyen. Ha megvan, a két tojássárgájára négy oldalról hajtogasd rá a fehérjét. Az így becsomagolt tojást ízlés szerint sózd, borsozd, és tálalhatod is.

Nézd meg Lana Petrenko praktikájának beszédes és látványos videóját, melyet  a Facebook-oldalán tett közzé!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu