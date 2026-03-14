Sokkoló diagnózist kapott egy kétgyermekes apuka: gyógyíthatatlan betegséggel kell megküzdenie

Alastair Rigden nyolc évvel azután, hogy egy agresszív és gyógyíthatatlan vérrákot, a blasztoid köpenysejtes limfómát diagnosztizáltak nála, úgy döntött, hogy lefutja a londoni maratont. Kemoterápiás kezelések sorozata után egy ismeretlen tinédzser önzetlen adománya hozta el számára a reményt és az újrakezdés lehetőségét.

A kétgyermekes apa, aki a vérrák diagnózisa után másokért fut / Illusztráció: Unsplash.com

Gyógyíthatatlan vérrákot diagnosztizáltak az édesapánál

A kétgyermekes édesapa diagnózisa váratlanul érte, mivel az egyetlen tünet, amit 2017 végén észrevett, az egy kemény, de fájdalommentes csomó volt az ágyéka közelében. Felesége, Louise azt mondta neki, hogy menjen el orvoshoz, aki később elárulta:

„Ha még hat hetet vártál volna… akkor egyszerűen nem ébredtél volna fel.”

Emlékszik a következő márciusra, amikor megkapta a hivatalos diagnózist: „Ott ülsz, megáll körülötted a világ, és a 'gyógyíthatatlan' szó visszhangja többé nem hagy el."

Egy ápolónő jött be, hogy segítsen Alastairnek és feleségének megérteni, mivel állnak szemben: „Sokkal nyugodtabban mentem haza, átbeszélték velünk az összes különböző lehetőséget, és igazából csak egyetlen út állt előttünk” - emlékezett vissza Alastair.

A kezelés eredetileg 12 kemoterápiás ciklusból állt volna, de az orvosok attól tartottak, hogy Alastairnek nem lesz ennyi ideje, ezért ehelyett dupla adagot adtak neki. Ez volt Alastair új életének kezdete a kórházban, de nem csak az ő élete változott meg. Két fiának és feleségének, Louise-nak is alkalmazkodniuk kellett, csökkentették az utazásaikat és elszigeteltségbe kerültek a karantén alatt. Az, hogy nem tudott annyit segíteni a családján, mint korábban, némi bűntudatot keltett Alastairben. Azonban a kétgyermekes apa szíve mélyén optimista volt.

A kemoterápia egy újabb fázisában Alastair először saját őssejtjeit kapta vissza, majd egy ismeretlen donor segítségével allogén transzplantáción esett át, Anthony Nolan alapítvány szervezésében. Ez a beavatkozás, ahogy ő fogalmazott, újraindítja az immunrendszert, és valódi második esélyt kínál az életre.

Alastair úgy döntött, hogy nem árulja el, hogy ki a donora, attól tartva, hogy ha a helyzet nem 100%-ban pozitívan alakul, a 19 éves fiatal valahogyan felelősnek érezheti magát. Sajnos Alastair állapota azonban 2022 októberében visszaesett. Most más kezelési tervet kapott, napokon belül kontrollvizsgálatra kerül sor, de a prognózisa továbbra is bizonytalan.