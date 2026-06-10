Kőkemény retró kvíz: ezekkel főztek nagyanyáink - te felismered mindegyiket?
Néhány évtizeddel ezelőtt a főzés és a sütés még egészen más eszközökkel zajlott, mint napjainkban. A konyhai eszközök nemcsak a mindennapi munkát segítették, hanem a családi hagyományok és a vidéki élet fontos kellékei is voltak. Vajon felismernéd a mozsarat, a dagasztóteknőt vagy a kézi darálót? Teszteld tudásodat a régi konyhai eszközökről szóló kvízünkkel!
A modern konyhákban ma már számos elektromos eszköz segíti a főzést és az ételek elkészítését, ám néhány évtizeddel ezelőtt egészen más eszközök álltak a háziasszonyok rendelkezésére. A régi konyhai eszközök nemcsak praktikus használati tárgyak voltak, hanem a mindennapi élet és a családi hagyományok fontos részei is.
Ilyen konyhai eszközöket használtak régen
A vidéki háztartásokban szinte minden konyhában megtalálható volt a mozsár, amelyet fűszerek, mák vagy gyógynövények aprítására használtak. Szintén nélkülözhetetlen eszköznek számított a kézi daráló, amellyel húst, diót vagy mákot őröltek. A mai elektromos gépek elődjei sokkal nagyobb fizikai munkát igényeltek, mégis hosszú évtizedeken át szolgálták tulajdonosaikat.
A kenyérsütéshez használt dagasztóteknő különleges helyet foglalt el a háztartásban. Ebben készítették elő a tésztát, amelyből később kemencében sült meg a család heti kenyéradagja. A faanyagból készült teknők tartósak voltak, és gyakran generációról generációra öröklődtek.
A régi konyhák jellegzetes tárgyai közé tartozott a sparhelt is, amely egyszerre szolgált főzésre és fűtésre. A vasból készült tűzhelyeken több fogás is készülhetett egyszerre, miközben a helyiséget is melegen tartotta. A sparhelt körül gyakran zajlott a családi élet jelentős része.
A zománcozott edények, a fából készült kanalakkal és gyúródeszkákkal együtt szintén meghatározó kellékei voltak a régi konyháknak. Ezek az eszközök egyszerűségük ellenére rendkívül tartósnak bizonyultak, és sok helyen ma is használatban vannak.
Te mennyire ismered a régi konyhai eszközöket? Teszteld a tudásod az erről szóló kvízünkkel!
1. Hogy hívják azt a régi konyhai eszközt, ami a kép bal oldalán látható?
2. Milyen italt szállítottak és tároltak a képen látható fém edényben?
3. Mire használták a képen látható eszközt?
4. Hogy nevezték régen a képen látható füles fém edényt?
5. Mi a villa régies neve?
6. Mire használták a képen látható eszközt?
7. Milyen régi konyhai eszköz látható a képen?
8. Mi volt a neve régen a vas főző- sütő edénynek?
9. Minek nevezték régen a három lábra állított főzőüstöt?
10. Régen ezen főztek..
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