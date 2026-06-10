RETRO RÁDIÓ

Kőkemény retró kvíz: ezekkel főztek nagyanyáink - te felismered mindegyiket?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Metropol

Néhány évtizeddel ezelőtt a főzés és a sütés még egészen más eszközökkel zajlott, mint napjainkban. A konyhai eszközök nemcsak a mindennapi munkát segítették, hanem a családi hagyományok és a vidéki élet fontos kellékei is voltak. Vajon felismernéd a mozsarat, a dagasztóteknőt vagy a kézi darálót? Teszteld tudásodat a régi konyhai eszközökről szóló kvízünkkel!

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.10. 20:00
konyhai eszközök főzés kvíz konyha

A modern konyhákban ma már számos elektromos eszköz segíti a főzést és az ételek elkészítését, ám néhány évtizeddel ezelőtt egészen más eszközök álltak a háziasszonyok rendelkezésére. A régi konyhai eszközök nemcsak praktikus használati tárgyak voltak, hanem a mindennapi élet és a családi hagyományok fontos részei is.

konyhai eszközök
Nagyanyáink olyan konyhai eszközöket használtak, amelyek már szinte elképzelhetetlenek egy modern konyhában. Fotó: Fortepan / Sárosi Imre

Ilyen konyhai eszközöket használtak régen

A vidéki háztartásokban szinte minden konyhában megtalálható volt a mozsár, amelyet fűszerek, mák vagy gyógynövények aprítására használtak. Szintén nélkülözhetetlen eszköznek számított a kézi daráló, amellyel húst, diót vagy mákot őröltek. A mai elektromos gépek elődjei sokkal nagyobb fizikai munkát igényeltek, mégis hosszú évtizedeken át szolgálták tulajdonosaikat.

A kenyérsütéshez használt dagasztóteknő különleges helyet foglalt el a háztartásban. Ebben készítették elő a tésztát, amelyből később kemencében sült meg a család heti kenyéradagja. A faanyagból készült teknők tartósak voltak, és gyakran generációról generációra öröklődtek.

A régi konyhák jellegzetes tárgyai közé tartozott a sparhelt is, amely egyszerre szolgált főzésre és fűtésre. A vasból készült tűzhelyeken több fogás is készülhetett egyszerre, miközben a helyiséget is melegen tartotta. A sparhelt körül gyakran zajlott a családi élet jelentős része.

A zománcozott edények, a fából készült kanalakkal és gyúródeszkákkal együtt szintén meghatározó kellékei voltak a régi konyháknak. Ezek az eszközök egyszerűségük ellenére rendkívül tartósnak bizonyultak, és sok helyen ma is használatban vannak.

Te mennyire ismered a régi konyhai eszközöket? Teszteld a tudásod az erről szóló kvízünkkel!

1.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1. Hogy hívják azt a régi konyhai eszközt, ami a kép bal oldalán látható?
2.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2. Milyen italt szállítottak és tároltak a képen látható fém edényben?
3.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3. Mire használták a képen látható eszközt?
4.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4. Hogy nevezték régen a képen látható füles fém edényt?
5.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5. Mi a villa régies neve?
6.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6. Mire használták a képen látható eszközt?
7.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7. Milyen régi konyhai eszköz látható a képen?
8.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8. Mi volt a neve régen a vas főző- sütő edénynek?
9.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
9. Minek nevezték régen a három lábra állított főzőüstöt?
10.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
10. Régen ezen főztek..

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu