Kőkemény retró kvíz: ezekkel főztek nagyanyáink - te felismered mindegyiket?

A modern konyhákban ma már számos elektromos eszköz segíti a főzést és az ételek elkészítését, ám néhány évtizeddel ezelőtt egészen más eszközök álltak a háziasszonyok rendelkezésére. A régi konyhai eszközök nemcsak praktikus használati tárgyak voltak, hanem a mindennapi élet és a családi hagyományok fontos részei is.

Nagyanyáink olyan konyhai eszközöket használtak, amelyek már szinte elképzelhetetlenek egy modern konyhában. Fotó: Fortepan / Sárosi Imre

Ilyen konyhai eszközöket használtak régen

A vidéki háztartásokban szinte minden konyhában megtalálható volt a mozsár, amelyet fűszerek, mák vagy gyógynövények aprítására használtak. Szintén nélkülözhetetlen eszköznek számított a kézi daráló, amellyel húst, diót vagy mákot őröltek. A mai elektromos gépek elődjei sokkal nagyobb fizikai munkát igényeltek, mégis hosszú évtizedeken át szolgálták tulajdonosaikat.

A kenyérsütéshez használt dagasztóteknő különleges helyet foglalt el a háztartásban. Ebben készítették elő a tésztát, amelyből később kemencében sült meg a család heti kenyéradagja. A faanyagból készült teknők tartósak voltak, és gyakran generációról generációra öröklődtek.

A régi konyhák jellegzetes tárgyai közé tartozott a sparhelt is, amely egyszerre szolgált főzésre és fűtésre. A vasból készült tűzhelyeken több fogás is készülhetett egyszerre, miközben a helyiséget is melegen tartotta. A sparhelt körül gyakran zajlott a családi élet jelentős része.

A zománcozott edények, a fából készült kanalakkal és gyúródeszkákkal együtt szintén meghatározó kellékei voltak a régi konyháknak. Ezek az eszközök egyszerűségük ellenére rendkívül tartósnak bizonyultak, és sok helyen ma is használatban vannak.

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