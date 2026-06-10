Véres kutyatámadás! Pindroch Csaba, súlyos sérülést szenvedett
A népszerű színész saját bevallása szerint oda nyúlt, ahová nem kellett volna, két verekedő kutyát próbált szétválasztani. Pindroch Csaba Facebook oldalán számolt be a vele történtekről, amit rémisztő fotókkal illusztrált…
Egy életre megtanulta a leckét a négygyermekes édesapa, hogy egymásnak eső kutyák harcába nem szabad beleszólni, pontosabban nem úgy, ahogy azt ő tette. Bátorságáról tanúbizonyságot téve Pindroch Csaba ugyanis az ebek közé nyúlt, csúnya harapás és sérülés lett a vége.
Össze kellett varrni Pindroch Csaba ujját
A Szeretlek Magyarország! Korábbi műsorvezetője egy ideje nagyon aktív közösségi oldalain, ahol követőit mindig vicces családi történetekkel szórakoztatja, imádják a rajongók. A Valami Amerika sztárja, Pindroch Csaba - akinek sógorát 3 éve holtan találták - Facebook-oldalán számolt be arról is, miért kellett összevarrni szétroncsolódott ujját.
Történt velem egy kis baleset, mondjuk úgy, hogy oda nyúltam, ahová nem kellett volna (két veszekedő kutyus közé…) Összevarrtak, de a legfájdalmasabb az volt, hogy valahogy le kellett húzni a bedagadt ujjamról a jegygyűrűmet…vagy tíz percig tartott…hiába 20 év … és remélem még 2x ugyanennyi! (A varrás 7 perc volt!) A tanulság: Ne nyúlka- piszka, mert megszúr a bicska! Szép napot Mindenkinek! Ui: Mostantól eltartott kisujjal iszom a kávét, mint az “Urak”!
Hős apuka összevarrt kézzel is medencét állít
Pindroch Csaba felesége Verebes Linda - akivel 26 éve vannak együtt - nagyon büszke párjára, aki a kórházi látogatás után, bekötött kézzel is igyekezett teljesíteni egyik csemetéje kérését, hogy állítsa fel a medencét. A kísérletről szintén beszámolt követőinek a színész:
Apu! Akkor felállítod a medencét?” Kérdi nevemnek - e roppant súlynak- viselője, sorban a harmadik s a kérdőjel, már a mondat végére, mint a fotelből a nemző atya, kiegyenesedik… “Sima-liba!”mondom és nekiveselkedek! Elindulok súrolókefémmel s kézre álló kislapátommal, hogy a télen künn felejtett, de leeresztett mödansziénket, megtisztítsam, a leylandi sorról lehullott, hó és eső által barnára elegyedett, odaragadt “ dicstelenségtől”. Megtörten, földig hajolva,mentettem a menthetőt! Előkerült jópajtásom, a magasnyomású is és megtörtént a csoda! Átverekedtem - hátamon (még üres hasú, szomjas!), de immár reménykedő és újra csillogó víztározó hasábommal roppant birtokom naposabb felibe… Ez a bizonyos 5 centi egy férfi számára hatalmas fájdalom, vagy öröm! Nékem mindkét érzés megadatott! Mindenesetre egyszer fent, egyszer lent, de inkább egyszerre… A keret is olyan lett, mint- gyermekkorom papagája, vagy mint az óceán… hullámos… Ovális lett megint… Mint a föld, ami valójában horpadt tojás alakú! Egyszóval: Tökéletes!….? Ui: Ha majd kijön az asszony s kérdi majd: “Na mi ez, már megint felnyomta az oldalát a gyökér?” A válasz az lesz:
“ Hát…. igen.
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