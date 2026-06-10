Véres kutyatámadás! Pindroch Csaba, súlyos sérülést szenvedett

Egy életre megtanulta a leckét a négygyermekes édesapa, hogy egymásnak eső kutyák harcába nem szabad beleszólni, pontosabban nem úgy, ahogy azt ő tette. Bátorságáról tanúbizonyságot téve Pindroch Csaba ugyanis az ebek közé nyúlt, csúnya harapás és sérülés lett a vége.

Pindroch Csaba és felesége, Verebes Linda színésznő négy gyermeket nevelnek nagy harmóniában (Fotó: Archív)

Össze kellett varrni Pindroch Csaba ujját

A Szeretlek Magyarország! Korábbi műsorvezetője egy ideje nagyon aktív közösségi oldalain, ahol követőit mindig vicces családi történetekkel szórakoztatja, imádják a rajongók. A Valami Amerika sztárja, Pindroch Csaba - akinek sógorát 3 éve holtan találták - Facebook-oldalán számolt be arról is, miért kellett összevarrni szétroncsolódott ujját.

Történt velem egy kis baleset, mondjuk úgy, hogy oda nyúltam, ahová nem kellett volna (két veszekedő kutyus közé…) Összevarrtak, de a legfájdalmasabb az volt, hogy valahogy le kellett húzni a bedagadt ujjamról a jegygyűrűmet…vagy tíz percig tartott…hiába 20 év … és remélem még 2x ugyanennyi! (A varrás 7 perc volt!) A tanulság: Ne nyúlka- piszka, mert megszúr a bicska! Szép napot Mindenkinek! Ui: Mostantól eltartott kisujjal iszom a kávét, mint az “Urak”!

Hős apuka összevarrt kézzel is medencét állít

Pindroch Csaba felesége Verebes Linda - akivel 26 éve vannak együtt - nagyon büszke párjára, aki a kórházi látogatás után, bekötött kézzel is igyekezett teljesíteni egyik csemetéje kérését, hogy állítsa fel a medencét. A kísérletről szintén beszámolt követőinek a színész: