Pindroch Csaba 26 éve van együtt feleségével: „Tudjuk tolerálni egymás őrületeit!”

Pindroch Csaba 33 éve hogy a pályán van már, és most ugyan kevesebbet van színpadon, de ez teljesen tudatos. „Nyolc éve kiléptem a színházi rendszerből, saját produkciókat viszünk a feleségemmel. Ezért jóval kevesebbet játszunk, nem huszonötöt vagy harmincat egy hónapban. Csak havi hat-hét előadás van, ezzel bőven megvagyunk, elég ennyit játszani” – mesélte a TV2 Mokkában.

Verebes Linda és Pindroch Csaba 26 éve vannak együtt (Fotó: Archív )

26 éve alkotnak egy párt, ez pedig alkalmazkodást igényel. Verebes Linda szerint tudják tolerálni egymás őrületeit, például egy főpróba előtti héten nem mindig könnyű a férjével, ugyanis elég feszült:

Csak meg kell hallgatni és túl kell élni. Elbizonytalanodik mindenben a főpróba előtti héten. Még a pályán való alkalmasságával, a szereppel, a rendezővel, mindennel problémája van, békén kell hagyni, erősíteni és szeretni. A főpróba előtt aztán rájön, hogy működnek a dolgok.

Pindroch Csaba filmek mellett színházban is pörög

Mint Pindroch mondta, azért feszült egy főpróba előtt, mert nagyon nagy felelősség kiállni sok száz ember elé, akik fizetnek egy előadásért és az idejüket is rájuk áldozzák.

Ez nem egy mérhető pálya, mint a sportolóé vagy a gazdasági szakemberé. Itt folyamatos bizonytalanság van. Ha nem lenne, az lenne a baj. Tökéleteset szeretne az ember csinálni, de az soha nem sikerül. Ettől lesz bizonytalan és feszült az ember.

Pindroch Csaba felesége színművész, beszédtanár

A színészet eszközeivel lehet fejleszteni magunkat, véli Verebes Linda, aki logopédus végzettséggel bír, és színjátszó foglalkozásokat tart gyerekeknek. Mint mondta, nem színészképzés a cél, hanem a képességek fejlesztése. Nem hitegetik a gyerekeket azzal, hogy színészek lesznek, de a beszédük, a kommunikációjuk fejlődik és az ilyen csoportos programok sokat segítenek abban, hogy nagyobb legyen az önbizalmuk.

Pindroch Csaba előadásain felesége is szerepel időnként (Fotó: MW Archív)

A házaspár négy gyereket nevel, „folyamatos az őrület” náluk, de a színházban már a munka az első. „A színházba lépve mi már nem férj és feleség vagyunk, hanem színészek. A közös munkáinkat – akár a műsorvezetést is ide említhetem – mindig úgy fogtam fel, hogy összekötjük a kellemest a hasznossal. Nagyon jó együtt dolgozni, és közben praktikus is, hiszen a magánéletünk összhangban van, mivel együtt nyaralunk, közös elfoglaltságaink vannak" – fejtette ki korábban Pindroch Csaba.