Meglepő helyen randevúzik Pindroch Csaba és felesége

Pindroch Csaba rengeteg színházi-, és filmszerepet tudhat magáénak, legutóbb a TV2 Hazatalálsz című sorozatában Zsigmond szerepében láthatták a nézők. A színész 2006 óta él boldog házasságban Verebes Lindával, akivel 4 gyermekük született. Nemrég Pindroch Csaba és felesége a Mokka műsorában meséltek arról, hogy milyenek a mindennapjai a nagycsaládosoknak.

Pindroch Csaba felesége szerint egy folyamatos őrület van náluk / Fotó: Czinege Melinda

Komoly rendszer, ami soha nem jön össze. Tulajdonképpen én csodálom magunkat, hogy dolgokat hogy élünk túl. Valahogy mindig mindent megugrunk, de valamiért mindenre éppen, hogy beesünk, nem késünk el, beadjuk, és nem felejtjük el, tehát egy folyamatos őrület van nálunk

– mesélte Linda a műsorvezetőknek.

Természetesen a Jászai Mari-díjas színész is kellő humorral indította a beszélgetést, mert viccesen azt mondta, hogy igazából öt gyerek van a családban, mert saját magát is beleszámolja. Csaba elmondta, hogy azért a kedd reggelük is úgy alakult, hogy majdnem elkéstek a forgatásról, ahogy a gyerekek az iskolából is.

A színházban randevúzik Pindroch Csaba és felesége

A színész és felesége azt is elmondták, hogy ennek ellenére jut idejük egymásra. Ugyanis a Thalia színházban együtt játszák a Mr. és Mrs. című darabot, amiben a házaspár a főszereplő.

„Nagyon nagy ötlet volt 13 évvel ezelőtt, hogy a Linda kitalálta ezt a kétszemélyes darabot, amivel tényleg el tudunk utazni. Úgy, hogy nem is megyünk csak pár kilométert a színházig. Ott randizunk, és randira hívjuk a nézőket is. Ez a mi szórakozásunk, a kellemest a hasznossal” – mesélte Pindroch Csaba mosolyogva.