Vajna Timi megmutatta gyermekeit – Horváth Éva egyetlen szóval reagált

A kétgyermekes szépségkirálynő nem hagyta szó nélkül Timi babafotóit.
Megtörtént a csoda, ráadásul kétszer! Vajna Timi régóta dédelgetett, számos kudarccal és testi-lelki megpróbáltatással kísért vágya, hogy édesanya lehessen, duplán is megvalósult. Miután egy báranya kihordta a magzatát, ő maga is áldott állapotba került!
Az üzletasszony Instagram-oldalán mutatta meg büszkeségeit, a fotókhoz pedig a következőt írta:
Jóságra és mások megsegítésére fogom nevelni a gyermekeimet. Az utolsó képeken Haileyke szinte egyforma Bennel.
Több sem kellett az ismerősöknek, barátoknak és rajongóknak: beindult a kommentcunami.
Elsők között reagált a szintén kétgyermekes Horváth Éva, aki egyetlen szót írt csak:
Gyönyörűek
A többi hozzászóló is elolvadt a babafotók láttán.
„Cukorborsó”
„Nagyon tündéri a kislányod
„Nagyon megható. Olyan jó belegondolni, hogy igen is, léteznek csodák! Csodálatosak.”
– olvasható a hozzászólások között.
