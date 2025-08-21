Vajna Timi megmutatta gyermekeit – Horváth Éva egyetlen szóval reagált

Megtörtént a csoda, ráadásul kétszer! Vajna Timi régóta dédelgetett, számos kudarccal és testi-lelki megpróbáltatással kísért vágya, hogy édesanya lehessen, duplán is megvalósult. Miután egy báranya kihordta a magzatát, ő maga is áldott állapotba került!

Vajna Timi rövid időn belül kétszeres anyuak lett (Fotó: MW archív)

Az üzletasszony Instagram-oldalán mutatta meg büszkeségeit, a fotókhoz pedig a következőt írta:

Jóságra és mások megsegítésére fogom nevelni a gyermekeimet. Az utolsó képeken Haileyke szinte egyforma Bennel.



Több sem kellett az ismerősöknek, barátoknak és rajongóknak: beindult a kommentcunami.

Horváth Éva egyetlen szóval reagált Vajna Timi babáira: Gyönyörűek

Elsők között reagált a szintén kétgyermekes Horváth Éva, aki egyetlen szót írt csak:

Gyönyörűek

A többi hozzászóló is elolvadt a babafotók láttán.

„Cukorborsó”

„Nagyon tündéri a kislányod

„Nagyon megható. Olyan jó belegondolni, hogy igen is, léteznek csodák! Csodálatosak.”

– olvasható a hozzászólások között.