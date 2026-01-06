RETRO RÁDIÓ

Drámai fordulat Dudás Miki halála kapcsán: halált okozó testi sértés bűntett gyanúja miatt nyomoz a rendőrség

A közigazgatási eljárás a sportoló halála miatt bűnügyi eljárásba fordult át.

Szerző: B. V.
Létrehozva: 2026.01.06. 20:56
Dudás Miki rendőrség halál

Az országot megrázta Dudás Miki hirtelen halála. Mint arról beszámoltunk, a világbajnok és olimpikon sportoló mindössze 34 évesen, otthonában vesztette életét. Holttestére XVIII. kerületi lakásban, 2026. január 5-én találtak rá a rendőrök, miután bejelentés érkezett hozzájuk, hogy nem érik el őt. Ezt követően a halálesettel összefüggésben a Budapesti Rendőr-főkapitányság szakértők bevonásával indított közigazgatási hatósági eljárást. Most pedig újabb közleményt adtak ki: büntetőeljárásba fordul az ügy

A soron kívül elvégzett hatósági boncolás során a szakértő olyan sérüléseket talált az elhunyton, amelyek keletkezési mechanizmusa büntetőeljárás keretében tisztázható. A BRFK Életvédelmi Osztálya ezért január 6-án halált okozó testi sértés bűntett gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen rendelt el nyomozást, amelynek feladata, hogy tisztázza a sérülések keletkezésének körülményeit

 - írja a police.hu.

 

