Megrázó részletek: itt találtak rá holtan Dudás Mikire

A helyszínt a rendőrök lezárták.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.05. 15:05
Módosítva: 2026.01.05. 16:01
gyász tragédia Dudás Miki halál

Ahogy arról beszámoltunk, megrázó tragédia történt: elhunyt Dudás Miklós világbajnok kajakos. A sportember 2021-ben jelentette be a visszavonulását. Dudás Miklós 34 éves volt.

Rendőrök lepték el Dudás Miki otthonát Fotó: Máté Krisztián/Metropol

Dudás Miki otthonánál helyszínelnek a rendőrök

A tragédia kapcsán a Bors újabb részleteket közölt. A lap munkatársai meglátogatták a sportoló XVIII. kerületi otthonát. Egyelőre nem sok információt tudni, csupán annyit, hogy második emeleti lakásában találták holtan, amit mostanra elleptek a rendőrök.

A lakópark épülettömbjét a rendőrség lezárta, senkit nem engedtek be az épületbe. A lap azt írja, hogy a házból egyszer csak két asszony távozott, egymást átölelve zokogtak. Az egyikük egy csinos fiatalasszony, a másikuk szőke, középkorú nő, feltehetően Dudás Miki közeli hozzátartozói.

Fotó: Máté Krisztián/Metropol

A sportoló halálával kapcsolatban nem akartak nyilatkozni. Később visszamentek a házba.

Fotó: Máté Krisztián/Metropol

Dudás Mikit a második emeleti lakásában találták holtan, arról nincs információ, mikor hunyt el. A rendőrség jelenleg is helyszínel, későbbre ígértek tájékoztatást. A Bors információi szerint a rendőrséget egy közeli hozzátartozó értesítette. Dudás Miki 2. emeleti lakását zárszakértő nyitotta fel, ekkor találtak rá a sportoló holttestére, aki feltehetően már korábban elhunyt.

 

