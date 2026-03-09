Szorul a hurok, András herceg volt asszisztense is együttműködik a rendőrökkel

Charlotte Manley, András herceg korábbi asszisztense beleegyezett, hogy beszéljen a rendőrséggel a kitagadott herceg letartóztatását követően. A nyomozás továbbra is folytatódik és egyre jobban szorul a hurok a kitagadott herceg körül.

András herceg és Epstein barátnője, Ghislaine Maxwell jó kapcsolatot ápoltak, több közös képen is szerepelnek Fotó: Youtube

András herceg korábbi asszisztense ismer néhány eltitkolt részletet

A 68 éves volt királyi haditengerészeti tiszt 1996 óta András herceg asszisztenseként szolgált, majd 2001 és 2003 között előléptették magántitkárrá és kincstárossá.

Amikor a sajtó meglátogatta a nőt az otthonában, hogy a volt munkaadója elleni vádakról beszéljen, Manley nem kívánt nyilatkozni, mondván: „Inkább a rendőrséggel beszélnék, mint a sajtóval, nem mintha sok mondanivalóm lenne nekik.”

Manley rendszeresen elkísérte András herceget nemzetközi látogatásain, miközben az az Egyesült Királyság kereskedelmi és befektetési megbízottjaként szolgált.

A ragját vesztett herceget február 19-én tartóztatták le és 11 órára őrizetbe vették közhivatali visszaélés gyanújával, ami összefüggésben áll azzal a váddal, hogy az Egyesült Királyság kereskedelmi nagyköveteként jogtalanul osztott meg információkat a néhai elítélt szexuális bűnözővel, Jeffrey Epsteinnel.

A The Times szerint Manley 2000-ben András herceg nevében 75 fontos (34 242 Ft) csekket írt alá a Buckingham-palota bankszámlájáról egy masszázsra, amelyet Epstein barátnője, Ghislaine Maxwell szervezett.

Maxwell masszőrje, Monique Giannelloni korábban elárulta, hogy Manley elintézte számára, hogy meglátogassa a herceget a palotában.

Bementem a szobába, és Andrew ott állt köntösben. Miután köszönt, eltűnt a fürdőszobában, és meztelenül tért vissza. Elfordítottam a tekintetem, és elég zavarban voltam

Miközben a nyomozás tovább folytatódik, újabb felszólítás érkezett a királyi családhoz köthető offshore vállalat kivizsgálására. A képviselő arra keresi a választ, hogy a cég hozzájárult-e András herceg kalandjainak finanszírozásához, amikor kereskedelmi megbízottként dolgozott - írja a People.