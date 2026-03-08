Aggódik András herceg, Károly király ezt tette meg vele

András herceg egyre jobban aggódik amiatt, hogy nem lesz képes fizetni a jogi költségeit, miután Károly király azt mondta neki, hogy magának kell fizetnie mindent a letartóztatásával és az ellene indult vizsgálattal kapcsolatban.

Nehéz helyzetben van András herceg Fotó: AFP

Bár Károly nem fizet, még így is nagy összegeket kap András herceg

A kegyvesztett volt herceg jelenleg is bujkál, miután a múlt hónapban letartóztatták közhivatalban elkövetett visszaélések vádjával. A 66 éves Andrást 11 órán át tartották fogva, majd szabadon engedték a nyomozás idejére.

A rá nehezedő anyagi terhek, az interjúkon való részvétel és a tanácsok megfogadása hatalmas aggodalmat okoznak neki, ami csak növekszik. A király világossá tette, hogy András mostantól magánszemély, és magának kell rendeznie a vonatkozó költségeket

– mondta egy bennfentes.

A források azonban arra utalnak, hogy bár a király személyes beszélgetésekben világossá tette, hogy nem fog adófizetői pénzt felhasználni, kellemetlen helyzetbe kerülhet, és úgy érezheti, hogy segítenie kell testvérének.

Ahogy a király kiegészítette András lakhatási körülményeit azzal, hogy norfolki magánbirtokán szállásolta el, ha András nem tudná fizetni a jogi költségeit, akkor a király meglehetősen kellemetlen helyzetbe kerülhetne, mivel személyes beszélgetésekben arra kérik, hogy fizesse azokat

– tette hozzá a forrás.

Egy magas rangú palotai forrás azt állította, hogy aggodalomra adna okot a király számára, ha a költségek fedezésére kérnék fel, mivel a közvélemény rendkívül kritikus az András ellen felmerült vádakkal kapcsolatban.

A király határozottan állítja, hogy közpénzeket nem fognak András jogi költségeinek fedezésére felhasználni, de ha mégis maga állná a költségeket, mindenképpen fennáll annak a veszélye, hogy a közvélemény ezt nem fogadná jól. Ez egy nagyon nehéz és kényes helyzet.

András pénzügyeit sokáig rejtély övezte. 2022-ben 12 millió fontban (5,4 milliárd forintban) megegyezett egy szexuális zaklatással kapcsolatos polgári perben, amelyet Virginia Giuffre indított.

Robert Hardman királyi szerző 2024 novemberében elárulta, hogy a királyi pénzügyeket felügyelő titkos pénztárca őrzőjét arra utasították, hogy szüntesse meg András herceg személyes juttatásait és biztonsági kifizetéseit. A források szerint az évi több millió fontot kitevő összeg összhangban van a király azon kívánságával, hogy ne kelljen foglalkoznia testvére esetleges jogi költségeivel.