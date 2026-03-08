Aggódik András herceg, Károly király ezt tette meg vele
Nehéz helyzetbe került az egykori herceg. András herceg retteg, hogy ki fognak fogyni pénzügyi tartalékai.
András herceg egyre jobban aggódik amiatt, hogy nem lesz képes fizetni a jogi költségeit, miután Károly király azt mondta neki, hogy magának kell fizetnie mindent a letartóztatásával és az ellene indult vizsgálattal kapcsolatban.
Bár Károly nem fizet, még így is nagy összegeket kap András herceg
A kegyvesztett volt herceg jelenleg is bujkál, miután a múlt hónapban letartóztatták közhivatalban elkövetett visszaélések vádjával. A 66 éves Andrást 11 órán át tartották fogva, majd szabadon engedték a nyomozás idejére.
A rá nehezedő anyagi terhek, az interjúkon való részvétel és a tanácsok megfogadása hatalmas aggodalmat okoznak neki, ami csak növekszik. A király világossá tette, hogy András mostantól magánszemély, és magának kell rendeznie a vonatkozó költségeket
– mondta egy bennfentes.
A források azonban arra utalnak, hogy bár a király személyes beszélgetésekben világossá tette, hogy nem fog adófizetői pénzt felhasználni, kellemetlen helyzetbe kerülhet, és úgy érezheti, hogy segítenie kell testvérének.
Ahogy a király kiegészítette András lakhatási körülményeit azzal, hogy norfolki magánbirtokán szállásolta el, ha András nem tudná fizetni a jogi költségeit, akkor a király meglehetősen kellemetlen helyzetbe kerülhetne, mivel személyes beszélgetésekben arra kérik, hogy fizesse azokat
– tette hozzá a forrás.
Egy magas rangú palotai forrás azt állította, hogy aggodalomra adna okot a király számára, ha a költségek fedezésére kérnék fel, mivel a közvélemény rendkívül kritikus az András ellen felmerült vádakkal kapcsolatban.
A király határozottan állítja, hogy közpénzeket nem fognak András jogi költségeinek fedezésére felhasználni, de ha mégis maga állná a költségeket, mindenképpen fennáll annak a veszélye, hogy a közvélemény ezt nem fogadná jól. Ez egy nagyon nehéz és kényes helyzet.
András pénzügyeit sokáig rejtély övezte. 2022-ben 12 millió fontban (5,4 milliárd forintban) megegyezett egy szexuális zaklatással kapcsolatos polgári perben, amelyet Virginia Giuffre indított.
Robert Hardman királyi szerző 2024 novemberében elárulta, hogy a királyi pénzügyeket felügyelő titkos pénztárca őrzőjét arra utasították, hogy szüntesse meg András herceg személyes juttatásait és biztonsági kifizetéseit. A források szerint az évi több millió fontot kitevő összeg összhangban van a király azon kívánságával, hogy ne kelljen foglalkoznia testvére esetleges jogi költségeivel.
A volt herceg 22 éves katonai pályafutása után körülbelül évi 20 000 font (9 millió forint) Királyi Haditengerészeti nyugdíjat kap. 2026 februárjában, 66. születésnapja után jogosulttá vált évi körülbelül 7000-9500 font (3,1–4,3 millió forint) állami nyugdíjra is, mivel szolgálata alatt társadalombiztosítási járulékot fizetett – írta a Mirror.
