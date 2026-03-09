Újabb tiszás hazugságról hullt le a lepel
Újabb hazugságon kapták rajta a Tisza pártot. Ezúttal Dr. Kósa Ádám, a Belügyminisztérium fogyatékosságügyi államtitkára leplezte le a pártot.
Az Autóplusz pályázat a mozgássérült embereknek szól: akadálymentes személygépkocsi beszerzéséhez nyújt vissza nem térítendő támogatást azoknak, akik kerekesszékkel közlekednek. A 2025-ös évben 88 pályázó jutott hozzá ily módon autóhoz. Egy közülük Bovier György, a Tisza fővárosi önkormányzati képviselője, aki történetesen ezt az autót még kampányolásra is használja. Ezzel még nincs is baj — véli Dr. Kósa Ádám fogyatékosságügyi államtitkár.
A probléma az, hogy a tiszás politikusok tagadják, hogy a kormány bármilyen módon is segítené a fogyatékossággal élőket, Bovier pedig nem nyitja ki a száját, hogy elmondja:
ő is épp egy államilag támogatott kocsiban ül.
Gratulálok, joggal nyertél!
Bovier György tavaly egyike volt azoknak a pályázóknak, akik a kormánynak köszönhetően akadálymentes autóhoz juthattak. Azóta ezt az autót Bovier használja is a mindennapokban, sőt, ahogy arra az államtitkár rámutatott, még a kampány során is nagy hasznát veszi a kocsinak. Dr. Kósa Ádám hangsúlyozta: pártállástól függetlenül bárki nyerhet, ezért tiszás politikus kollégájának gratulál, azonban azt elítéli, hogy hallgat, amikor azt állítják, hogy a kormány a hátrányos helyzetűeken nem segít.
Ezzel az autóval akár kampányolhatsz is. De vajon etikus ez? Amit viszont tilos megtenned: hallgatni. Hallgatsz, miközben a csepeli tiszás jelölt az akadálymentesítés hiányáról harsog
— szögezte le az államtitkár.
A Tisza tagadja a fogyatékosságügy eredményeit
Történt ugyanis, hogy a fent említett csepeli tiszás politikus, Dr. Kátai-Németh Vilmos a következőt találta mondani: "az akadálymentességről a Fidesz sokat beszél, de sajnos szinte semmit sem valósít meg."
Hallgatsz, miközben a leszerepelt Kulja doktor arról ír, a kormány semmit nem tesz a fogyatékossággal élőkért. Hallgatsz, amikor a Tisza letagadja a fogyatékosságügy valódi eredményeit. Én viszont nem hallgatok. Hat millió forinttal támogattuk Bovier Györgyöt, hogy végezhesse munkáját, hogy önálló élete legyen
— húzta alá az államtitkár.
Az elmúlt években az érdekképviselet, az ellátások és a foglalkoztatás területén is jelentős előrelépések történtek a fogyatékossággal élő emberek érdekében.
- Míg 2010-ben a fogyatékossággal élő vagy megváltozott munkaképességű emberek mindössze 18 százaléka dolgozott, addig 2025-re ez az arány elérte az 50 százalékot.
- Az eszközök könnyebben hozzáférhetővé váltak: a Braille-kijelzők áfája például 27 százalékról 5 százalékra csökkent.
- A sport területén is jelentős az előrelépés: a hazai paralimpiai versenyeken ma már közel 20.000 fogyatékossággal élő sportoló több mint 100 sportágban mérheti össze tudását, ami a rendszeres mozgást és a közösségbe való aktív bevonódást is támogatja.
- A gyermekek és családok támogatása szintén erősödött: az előző évben 9000 gyermek jutott el ingyen a fővárosi állatkertbe a Sérült Gyermekek Napja alkalmából.
- Az Autóplusz pályázat 2023-ban 142,5 millió forint, 2025-ben pedig 476,5 millió forint támogatást biztosított személygépkocsi beszerzésére.
- A fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka 2025. január 1-jétől 3,2 százalékkal emelkedett. A kormány 2026-ra háromszoros támogatást ígért a fogyatékossággal élő embereknek. A sort még hosszan lehetne folytatni. És ezek után mondja a Tisza, hogy a kormány semmit nem valósít meg.
