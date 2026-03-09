Weisz Fanni álma valóra vált

A váratlan ajándékkutyus a gazdája megmentője lett. Weisz Fanninak hatalmas álma vált valóra, amikor egy kedves tenyésztő meglepte Szőlővel. Azóta igazi társakká váltak. Fanni a hot! magazinnak mesélt arról, mennyire ragaszkodó társa lett az apró spicc.

Weisz Fanni és Szőlő kutyus nagyon ragaszkodik egymáshoz (Fotó: hot! magazin/Archív)

Weisz Fanninak nem Szőlő az első kutyája

Az egykori szépségkirálynőt nagyon megviselte első kutyájának, Sziszinek az elvesztése. Weisz Fanni férje sem tudta annyira meggyógyítani a lelkét, mint a kedves, és ragaszkodó spicc.

„Korábban csivavám volt, akit Sziszikének hívtak; sajnos már nincs velünk. Örökre a szívemben marad, hiszen ő volt az első kutyusom. Szőlő érkezése szép, gyógyító folytatása volt ennek a szeretetnek. Nem csak a külseje miatt különleges. Rendkívül ragaszkodó és érzékeny fajta, és a kicsi termete ellenére hatalmas lelke van. Erős érzelmi kapcsolat van közöttünk.”

Szőlő kutyusnak sok kényeztetésben van része (Fotó: hot! magazin/Archív)

Weisz Fanni: „Olyan, mintha mindig ismertük volna egymást”

Fanni számára Szőlő szerelem volt első látásra, azonnal mély kötődés alakult ki közte és a kutyus között. Weisz Fanni párjával együtt döntötte el, hogy a csöppnyi kutyus a lakás minden szegletét megismerheti. A törékeny spicc nincs kitiltva onnan sem, ahol gyermekük tartózkodik. Weisz Fanni kisfia és Szőlő a maga módján már elkezdett ismerkedni.

„Az első találkozásunk emlékezetes maradt. Sziszivel annak idején azonnal kialakult köztünk a mély kötődés, Szőlővel is hasonló élmény volt. Amikor először megláttam, azonnal hozzám bújt, mintha mindig is ismertük, szerettük volna egymást. Számomra sokkal több, mint egy házi kedvenc: ő az én kis társam. Megérzi, ha szomorú vagyok, olyankor vigasztalóan odabújik hozzám. A mai napig rengeteg örömet, nyugalmat és szeretetet ad a mindennapjaimban. Sziszike emléke szintén velem él, hiszen ő tanított meg arra, milyen feltétel nélküli szeretetet ad egy kutyus.”