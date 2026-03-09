Weisz Fanni álma valóra vált
Erős érzelmi kötelék van kutyus és gazdája között. Weisz Fanni ma már el sem tudná képzelni az életét megmentője nélkül. Ismerje meg a kedves történetet!
A váratlan ajándékkutyus a gazdája megmentője lett. Weisz Fanninak hatalmas álma vált valóra, amikor egy kedves tenyésztő meglepte Szőlővel. Azóta igazi társakká váltak. Fanni a hot! magazinnak mesélt arról, mennyire ragaszkodó társa lett az apró spicc.
Weisz Fanninak nem Szőlő az első kutyája
Az egykori szépségkirálynőt nagyon megviselte első kutyájának, Sziszinek az elvesztése. Weisz Fanni férje sem tudta annyira meggyógyítani a lelkét, mint a kedves, és ragaszkodó spicc.
„Korábban csivavám volt, akit Sziszikének hívtak; sajnos már nincs velünk. Örökre a szívemben marad, hiszen ő volt az első kutyusom. Szőlő érkezése szép, gyógyító folytatása volt ennek a szeretetnek. Nem csak a külseje miatt különleges. Rendkívül ragaszkodó és érzékeny fajta, és a kicsi termete ellenére hatalmas lelke van. Erős érzelmi kapcsolat van közöttünk.”
Weisz Fanni: „Olyan, mintha mindig ismertük volna egymást”
Fanni számára Szőlő szerelem volt első látásra, azonnal mély kötődés alakult ki közte és a kutyus között. Weisz Fanni párjával együtt döntötte el, hogy a csöppnyi kutyus a lakás minden szegletét megismerheti. A törékeny spicc nincs kitiltva onnan sem, ahol gyermekük tartózkodik. Weisz Fanni kisfia és Szőlő a maga módján már elkezdett ismerkedni.
„Az első találkozásunk emlékezetes maradt. Sziszivel annak idején azonnal kialakult köztünk a mély kötődés, Szőlővel is hasonló élmény volt. Amikor először megláttam, azonnal hozzám bújt, mintha mindig is ismertük, szerettük volna egymást. Számomra sokkal több, mint egy házi kedvenc: ő az én kis társam. Megérzi, ha szomorú vagyok, olyankor vigasztalóan odabújik hozzám. A mai napig rengeteg örömet, nyugalmat és szeretetet ad a mindennapjaimban. Sziszike emléke szintén velem él, hiszen ő tanított meg arra, milyen feltétel nélküli szeretetet ad egy kutyus.”
