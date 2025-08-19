Repül az idő! Ilyen nagy már Weisz Fanni kisfia

Élete legboldogabb időszakát éli Weisz Fanni, hiszen nyolc hónappal ezelőtt életet adott a kisfiának, Bendegúznak. Fanni az édesanyja rengeteget segít, nemcsak a fia körül, hanem - ahogy a modell fogalmazott -, ő a "hangja is". Legutóbb a TV2 Mokka című reggeli műsorában tolmácsolta a lánya gondolatait.

Élete legboldogabb időszakát éli jelenleg Weisz Fanni / Fotó: Szabolcs László

Weisz Fannit kicsit bosszantja, hogy sokan azt mondják, a kisfia sokkal jobban hasonlít az apukájára, de hozzátette, hogy nincs is ezzel baj, ez a logikus, hiszen kisfiú.

Egyébként ez is változik, van, amikor például a bátyámra hasonlít, de néha a nagybátyám kicsiben, szóval vegyes

- mondta el a csodaszép modell, akinek a szavait az édesanyja tolmácsolta a Mokka riporterének, azután kijelentette, nem bánja, hiszen ha majd kislánya lesz, akkor ő biztosan rá fog hasonlítani.

Most már ugyan magabiztosan áll a dolgokhoz, azonban az idáig vezető út egy hosszas tanulási folyamatot követett. Fanni elmondta, hogy amikor hazavitték Bendegúzt, jó és rossz érzések fogták el őt, illetve egy picit be is pánikolt.

Mi lesz holnap? Mit csinálok? Mit akarok? Mit adjak neki enni, hány óránként kell szoptatnom? Hogy fog aludni? Úgy éreztem, most itt a nagy felelősség. Még most is borsódzik a bőröm. De jó érzés.

Fanni, elmondása szerint, rengeteg tanult arról, hogy a gyermekvállalás milyen nagy felelősséggel jár, és büszke magára, amiért mindent végig tudott csinálni.

A modell egyébként sincs egyedül: a szülei, a nagyszülei, a férje és az ő szülei is segítik a kisfia ellátásában, továbbá a család négylábú tagjai. Fanni azt is megosztotta a nézőkkel, hogy változó, miként tudott azonosulni az anyuka szereppel:

Néha úgy érzem, hogy anya lettem, most öregszem, valamikor meg úgy érzem, hogy de jó, hogy anya vagyok, van egy saját gyerekem, én szültem! Szóval változó, de nagyon jó érzés anyának lenni.

Sajnos, a negatív vélemények a modellt sem kerülték el: több bántást és rosszalló megjegyzést is kapott, amiért siketen vállalt gyermeket, de az idő őt igazolta. Fanni a lehető legtöbbet beszél Bendegúzhoz, aki már most utánozza a jelbeszédet és az édesanyja szavait.

Néha egy picit félek, hogy mi lesz, hogyha nagyobb lesz, és úgy beszél majd, mint a hallók, én pedig a siketségem miatt egy kicsit hátrányban érzem magam, emiatt úgy érzem, nem fogok tudni eleget mondani majd Beninek; hogyan mondjam el neki, hogyan fogja megérteni, amit mondok. Én nem beszélek olyan jól magyarul, más a siket és a halló világ. De nagyon remélem, hogy meg fogja érteni, amit mondani akarok

- osztotta meg aggodalmait a modell. Hozzátette, már tanítják a kisfiút a jelbeszédre, azonban egyáltalán nem fogják erőltetni, ha ő nem szeretné.