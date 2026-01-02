RETRO RÁDIÓ

Most érkezett: halálos baleset történt a magyar főúton

Egy fiatal férfi a helyszínen életét vesztette.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.02. 10:22
Módosítva: 2026.01.02. 10:28
baleset tragédia 5-ös főút karambol

Halálos baleset történt az 5-ös főúton Dabas térségében pénteken kora reggel.

Daily Life In Budapest mentő mentőautó
A mentősök újraélesztési kísérlete ellenére a helyszínen életét vesztette a fiatal férfi Fotó: KLAUDIA RADECKA / AFP

Halálos baleset történt az 5-ös főúton, egy fiatal vesztette életét

A katasztrófavédelem közlése szerint árokba hajtott egy személygépkocsi az 5-ös főúton, Dabas térségében, a 44-es kilométerszelvénynél. A dabasi hivatásos tűzoltók egy embert feszítővágó segítségével szabadítottak ki a járműből. Az útszakaszt lezárták.

A baleset következtében egy fiatal férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a mentősök újraélesztési kísérlete ellenére a helyszínen életét vesztette

– közölte az MTI-vel Sebő Katalin, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu