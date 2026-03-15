Steiner Attila a Békemeneten: Ha nem állunk ki a háború ellen, akkor nagyon könnyen nagyon nagy bajba kerülhetünk

A Fidesz–KDNP 2026-os országgyűlési választáson a 3. számú választókerület képviselőjelöltje, Steiner Attila is részt vesz a március 15-ei Békemeneten. A politikus kifejtette, hogy szerinte miről szól a Békemenet.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.15. 12:35
Steiner Attila, a Fidesz jelöltje a híd szerepének betöltését ígérte a 3. választókerületben élők és a döntéshozók között. Most ezt az ígéretét a Békemeneten való részvétellel is kifejezi. A képviselőjelölt hisz a békés tömeg erejében, és a közös jövőért való közös kiállásban.

Steiner Attilát (középen Hegyvidék táblával) az őt támogató szerető tömeg körében a Békemeneten / Fotó: MW / Tumbász Hédi

A Békemenet ugyanarról szól, mint a választás

Steiner Attila, a Fidesz–KDNP fővárosi egyéni képviselőjelöltje a Hegyvidéket és Újbudát is magába foglaló 3. választókerületben. Steiner Attilát a Békemeneten nagyon lelkes tömeg vette körül, akik támogatják politikáját, és erősítik szavait, amelyek a béke melletti kiállásról szólnak.

Steiner Attila a Ripost kérdésére, hogy miért fontosabb a mostani Békemenet, mint a korábbiak, egyértelmű választ adott:

2012 óta van Békemenet, ott voltunk már az elsőkön is, de most azt gondolom, hogy a háború akkora aktualitást ad a Békemenetnek, amihez egyre közelebb vagyunk, egyre jobban bele akarnak sodorni minket, hogy ha nem állunk ki ez ellen, ha a békés tömeg nem áll ki ez ellen, akkor nagyon könnyen, nagyon nagy bajba kerülhetünk. Ez a választás tétje is! A Fidesz a biztos választás

- nyilatkozta Steiner Attila, a Fidesz országgyűlési képviselőjelöltje a Békemeneten, akkor, amikor Orbán Viktor magyar miniszterelnök és családja közvetlen fenyegetést kap az ukránokról. Így Steiner Attila szavainak különös aktualitása van.

