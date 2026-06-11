Betartotta ígéretét az Exatlon győztese, szívszorító, amit tett

Hamar belopta magát a nézők szívébe a kékek versenyzője, Koplányi Gábor. Az Exatlon 2026 versenyzői közül ő volt az, akit nemcsak csapattársai, de az ellenfelei is nagyon megszerettek a hatalmas lelke miatt, mindenki őszintén tudott örülni a győzelmének. A népszerű projekt-koordinátorról most az is kiderült, hogy olyan ember, aki mindig tartja a szavát.

Exatlon Kihívók közül került ki a műsor női és férfi győztese Szabó Réka és Koplányi Gábor személyében (Fotó: TV2)

Exatlon medált kapott Lencse Laci kisfia a győztestől

Koplányi Gábor mindig szerény életet élt, meg is lepődött azon, mi várta itthon a műsor forgatása után. Az Exatlon 2026 győztese még mindig kapkodja a fejét, nem hiszi el, hogy az emberek közös képet, aláírást akarnak tőle, miközben ő próbál visszatérni a sport-reality előtti életébe.

Azt kell, hogy mondjam, hogy onnan bentről egyáltalán nem számítottam arra, hogy itt kint mi fogadhat minket. Elképesztő mennyiségű üzenetet kaptam, kapok. Amikor először bekapcsolhattam a műsor szigorú szabályai szerint, akkor beindult, fura is volt, de a döntő után igazi roham volt. De olvastam kommenteket is, elképzelni nem tudtam volna, hogy ez az egész ekkora dolgokat vált ki, nyilvánvalóan ésszel felfogom, csak átélni teljesen más, nagyon jó érzés és nagyon-nagyon nagy hálával tartozom. Tényleg mindenkinek, aki 1-1 apró kicsi támogató üzenetet vagy gratulációt is írt. Úgyhogy nagyon fura érzés az is, hogy megállítanak az utcán. Gratulálnak, és elmondják, hogy nekem-nekünk szurkoltak, és ez egy csodálatos, fantasztikus érzés. És szeretném üzenni az embereknek, hogy tényleg inkább erre koncentráljanak, és ne a negatívumokra, inkább próbáljuk támogatni egymást!

– nyilatkozta győzelme után Koplárovics Gábor, aki azon is meglepődött, milyen hosszú sorok kígyóztak az Exatlon közönségtalálkozón.

A népszerű sportoló most azt is bebizonyította, hogy szavatartó ember. A döntő előtt ugyanis megígérte Lencse Laci kisfiának, hogy mivel az apukájának nem volt medálja, majd tőle kap egyet. És a napokban erre sort is kerített, amiről az Instagram-oldalára posztolt.