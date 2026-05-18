Elképesztő küzdelem: ők nyerték az Exatlon Hungary 2026-ot
Véget ért a két hónapos küzdelem Dominikán. Megvan az Exatlon Hungary 2026 két győztese.
Pattanásig feszült hangulat, hihetetlen győzni akarás: az Exatlon Hungary 2026 vasárnapi dominikai döntője rengeteg embert vonzott a TV2 képernyője elé. A férfiak között Koplányi Gábor és Valkusz Máté, míg a lányoknál Ekler Luca és Szabó Réka küzdhetett a végső győzelemért.
Elképesztően rajtolt Valkusz Máté, ugyanakkor Koplányi Gábor elszántsága nem ismert határokat. Nézd meg a két férfi finalista küzdelmét:
A lányok végső hajrája is elképesztően feszült, izgalmakkal teli volt, Luca és Réka is győzni érkezett az Eatlon Hungary 2026-ba. Nézd meg, hogy ért véget a szebbik nem végső küzdelme!
Exatlon Hungary 2026: Koplányi Gábor és Szabó Réka a győztes
Palik László és Gelencsér Timi műsorvezetésével hihetetlen izgalmas két hónapos küzdelemsorozat ért véget a TV2-n. 2026. május 17-én győzteseket avathatott az Exatlon Hungary 2026: Koplányi Gábor és Szabó Réka emelhette magasba a trófeát és vehette át a 15-15 millió forintos fődíjat.
Nézd meg az Exatlon Hungary 2026 utolsó pillanatait!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre