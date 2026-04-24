Az Exatlon Kihívója feláldozná csapattársát: végre Koplányi Gábor is megszólalt az őrült taktikáról
A hét második párbaján már biztos, hogy Nagy Beninek futnia kell, de Komsa Niki csak ma fog dönteni ellenfeléről. Az Exatlon versenyzője egy őrült ötlettel állt elő: beáldozná a csapat legjobbját a biztosabb győzelem érdekében. Kiderült, mit gondol erről Kopi.
Az Exatlon Nagy Benije a statisztikája miatt már biztos párbajozó, de ellenfelének kiléte még nem dőlt el, ahogyan az sem, hogy mindkét csapat tagjainak futnia kell-e majd a bennmaradásért, vagy biztosan kék kieső lesz. A Kihívók Komsa Nikije azonban egy igencsak meglepő ötlettel állt elő: Koplányi Gábort küldené Beni ellen, ezzel is biztosítva azt, hogy vegyes párbaj esetén minél kevesebb esélye legyen a Bajnokoknak. Ez a taktika azonban nem aratott osztatlan sikert a csapatban. Most pedig Koplányi Gábor is elmondta a véleményét.
Az Exatlon Hungary 2026-os évadának egyik legerősebb versenyzője kétségtelenül Koplányi Gábor, így szinte az egész csapatot meglepte, amikor Komsa Nikolett közölte, az is megfordult a fejében, hogy őt küldje párbajra.
„Nagyon sajnálom, hogy neked kell menni párbajozni, főleg azután a hét után, amikor közel 100%-ot nyújtottál. Sajnálom, hogy nem tudtam hozzátenni, és nem tudtalak segíteni titeket” – mondta Niki Nagy Benedeknek.
Azért gondoltam, hogy Kopi menjen vele ebbe a párbajba, hogy ha piros és kék párbaj lesz, mert úgy gondolom, hogy egy darab medált sem kellene felhasználni a pirosakkal szemben, akárki megy onnan párbajozni. Én azért hozzáteszem, hogy ha Kopi helyében lennék, biztos megmenteném másnak a s*ggét, az tuti, nem hagynám, hogy valaki kiessen
– állt elő a furcsa ötlettel csütörtök este Niki.
Az Exatlon Kopija is megszólalt az ügyben
Bár Beni ellenzi a tervet, és az ötletelésnél Gábor nem volt jelen, a hír hozzá is eljutott, így pénteken ő is elmondhatta a véleményét erről a lehetőségről.
Egyetlen egy értelme van ezt felvetni, hogy Benit fixen bent tartsuk. De megmondom őszintén, hogy borzasztó rossz érzéseket vetne fel bennem, hogy ezt szándékosan úgy játsszuk ki, hogy én menjek valamelyik piros fiú ellen. És nem azért, mert én kieshetek, picit sem, hanem mert azzal lebecsülnénk Benit, nem tisztelném az Exatlont, a pirosakat, bármilyen sportot, és végső soron magamat sem
– jelentette ki higgadtan Kopi.
„Én egyedül akkor tenném ezt meg Beniért, ha ő maga kérne erre. Akkor elgondolkodnék rajta, hogy belemenjek-e egy ilyenbe, anélkül viszont semmiképp nem játszanám meg, hogy kikapok” – tette még hozzá.
Ám, hogy végül erre sor kerül-e, és Niki milyen döntést hoz, az csak az Exatlon 5. évadának péntek adásából derül ki 19:45-től a TV2-n!
