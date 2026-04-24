Újabb versenyző búcsúzik az Exatlon-tól: Nagy Beni veszélyben van
Vadkerti Adél elvesztése után bár a Bajnok fiúk nem szereztek medált, a csapat magabiztosan állt rajthoz a végjáték első fordulóján és győztesként zárta a napot. Így a mai párbajt a Kihívók nem kerülhetik el.
A legrosszabb statisztikájú kék fiú az Exatlonban Nagy Beni, így neki biztosan futnia kell. A kérdés csak az, hogy a mai második végjáték után a piros fiúk is párbajoznak majd, vagy a népszerű tartalomgyártó csapattársát kénytelen kiejteni az Exatlon Hungary folytatásáért.
Az Exatlon kihívóinál a lányok is ötleteltek
A Kihívóknál a nem várt párbaj-helyzet nem csak a fiúkat, hanem a lányokat is gondolkodóba ejtette. Niki például azon véleményének adott hangot: ha sikerül a mai végjátékot megnyerniük és a bajnok fiúk is párbajoznak, taktikusan Koplányi Gábor - Kopi menjen a végső megmérettetésre, hiszen medáljaival biztosan hazaküldi bajnok ellenfelét, így a Kihívók egyben maradhatnak. A nem épp fair play-díjas ötletről Kopinak megvan a maga véleménye.
A pirosak a tegnap esti győzelemnek köszönhetően magabiztosan várják a végjáték második fordulóját, kék fiút küldenének haza.
Exatlon Hungary - Végjáték második forduló és párbaj - 19:45-től a TV2-n!
